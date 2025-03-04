憲法法院放空日程至17日，總統彈劾案宣判進入“讀秒倒計時”. March. 04, 2025 07:46. by 許東俊記者、崔美松記者 hungry@donga.com、cms@donga.com. 隨著面臨尹錫悅總統彈劾案宣判的憲法法院從2月25日的最終辯論日期到本月17日沒有安排其他日程，有分析認為，將於本月中旬左右決定是否罷免總統。法官們在三一節長假期間整理各自的爭論焦點後，計劃從4日起正式展開評議。法律界預測，考慮到盧武鉉、朴槿惠總統彈劾案先例，尹錫悅彈劾案的宣判很有可能在周五的本月7日或14日進行。 據法律界3日透露，憲法法院在結束對尹錫悅彈劾案的庭審辯論後，每天進行法官評議。據悉，憲法法院在長假期間，代理院長文炯培等8名法官各自研究記錄，整理爭議事項等，並將從4日起再次舉行評議，就國會方面和尹錫悅方面的主張交換意見。鑒於法官已各自整理爭論焦點，實際上從4日起將正式進行評議。預計評議將在宣判日之前、除周末以外每天進行。 國會方面和尹錫悅方面也在宣判日期確定之前提交追加資料等，竭盡全力直至最後。據悉，國會代理人團在辯論結束後向憲法法院提交了最終辯論內容和軍方相關人士就12月3日緊急戒嚴問題接受檢察廳特別調查本部（本部長朴世鉉，首爾高等檢察廳檢察長）調查的陳述材料等作為追加參考資料。據悉，尹錫悅方面也計劃提交各爭論焦點整理事項等意見。 此前，盧武鉉案和朴槿惠案分別在辯論結束後14天和11天進行宣判。考慮到這一點，很多人預測尹錫悅案也會在辯論結束2周後的本月中旬左右宣判。法律界認為，盧武鉉案和朴槿惠案都是星期五宣判，尹錫悅案也有可能在星期五的本月7日或14日宣判。 不過，如果憲法法院法官候選人馬恩赫被任命並加入宣判，結論可能會推遲到3月底和4月初。因為一旦有新法官加入，案子需要重新進行辯論和更新程序，需要兩周左右的時間。 國務總理韓德洙的彈劾案宣判也被認為是尹錫悅案宣判日程的變數。早於尹錫悅案，憲法法院2月19日結束了韓德洙案的辯論。如果憲法法院先寫韓德洙裁決書，預計尹錫悅案的宣判將被推遲。如果韓德洙因彈劾被駁回復職代總統，尹錫悅方面有可能對主張之前代總統崔相穆任命的憲法法官趙漢昌的任命“無效”。

한국어