“中國人工智能-機器人崛起的最前沿是‘杭州六小龍’”. March. 03, 2025 07:21. by 金喆仲 tnf@donga.com. 2月27日上午，浙江省杭州市蕭山區機器人制造企業“宇樹科技（Unitree）”總部展館。人形機器人走近來到這裏的人們與他們握手。位於展示館中央的舞臺上，機器狗正在展現翻跟頭等多種動作。訪客們發出贊嘆聲和掌聲。宇樹科技人士表示：“最近在人工智能和機器人等領域，中國創業公司的技術能力成為話題，很多人前來訪問。政府和國內外企業人士的‘見學’正在增加。” 特別是杭州，除了宇樹科技，最近震驚全世界的人工智能創業公司“深度求索（DeepSeek）”、人腦電腦工程企業“強腦科技（BrainCo）等的總部也坐落於此。這些企業最近在中國被稱為“杭州六小龍（備受關註的6家杭州初創企業）”。中國經濟中心上海西南方向相距高速列車1小時車程的杭州，在1999年馬雲創立“阿裏巴巴”後，作為信息技術領域的據點城市開始受到關註。這裏成為宇樹科技、深度求索等具有國際競爭力的人工智能部門初創企業的總部所在地後，再次突顯出來。 也有評價認為，杭州正在威脅以“華為”和“騰訊”為先導、被稱為“中國矽谷”的廣東省深圳市。香港《南華早報》2月25日報道說：“隨著（美中）技術競爭從芯片、智能手機、無人機領域擴大到人工智能和機器人等，這些企業總部較多的杭州正在成為新的尖端產業中心。”

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