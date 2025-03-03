25分鐘內貢獻2球1助攻…凱爾特人隊的梁鉉俊攻擊力大爆發. March. 03, 2025 07:20. by 金正勛記者 hun@donga.com. 梁鉉俊（23歲•凱爾特人）在本月舉行的韓國國家足球隊A級比賽（國家對抗賽）兩連戰前攻入2球，助攻1次。 2日，在英國蘇格蘭佩斯利聖米倫公園球場舉行的2024~2025賽季與蘇格蘭足球超級聯賽（第壹級聯賽）聖米倫隊的客場比賽中，梁鉉俊在兩隊2比2戰平的下半場第20分鐘替補上場，橫掃了3個進攻點（進球或助攻），主導了5比2的大勝。 梁鉉俊在上場3分鐘後，利用頭球攻入了制勝壹球。他滲透到對方禁區深處，將隊友哈塔特•利奧的斜傳球頂入球門，打破了勝負平衡。下半場第43分鐘，他助攻前田大然攻入本隊第四個進球，下半場補時階段，他又用頭球攻入錦上添花的壹球。足球統計專門媒體《FotMob》給梁鉉俊打出了9.1分的評分，並將他選為當天比賽最佳球員（MVP）。 此前，梁鉉俊在與阿伯丁隊的主場比賽中攻入聯賽第2粒進球，本場比賽他連續兩場比賽有所斬獲，攻入聯賽第3、4粒進球。梁鉉俊在本賽季聯賽中攻入4球，助攻3次。包括蘇格蘭足總（SFA）杯、歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽等在內，共攻入5球、助攻6次。 蘇超聯賽領頭羊凱爾特人隊憑借當天的勝利，以24勝3平2負（75分）的成績遙遙領先，領先排名第二的格拉斯哥流浪者隊（59分）16分之多。

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