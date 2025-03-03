青年50萬韓元，農民60萬韓元…自閉癥兒童家庭僅得到17萬韓元支援金. March. 03, 2025 07:20. . “如果當時我在現場的話，會不會不壹樣呢…” 這是上月20日在首爾某葬禮上接受本報記者采訪的金某所說的話。人稀稀落落坐著的靈堂的主人是他的女兒、10多歲的金某。兩天前，金某在位於恩平區碌磻洞的自己家（多戶住宅）因夜間發生的火災失去了女兒。妻子和兒子也因火災受了重傷。金某說：“妻子受傷了，為了救孩子，手和臉都被燒傷了。” 起火的夜晚金某不在家是因為貧窮。這些家庭屬於次上位階層，女兒患有自閉癥。患有自閉癥譜系的孩子，父母中有壹人壹整天都要在旁邊照顧。這就是金某的妻子沒能工作的原因。背負著壹家四口生計的金某，在夜班也得努力上班。因為工資比白天上班還多。那天金某因為上夜班不在家。 國家並沒有不理睬這個家庭。原本是重度殘疾人的金某每月拿到了17萬韓元。據說，區廳還支援了大米等生活必需品。但每天熬夜工作13個小時的金某記憶中的國家對他們表現出的關心也就到此為止。 基礎生活保障金領取者每月最多可獲得195萬韓元的生活補助，但次上位階層卻沒能獲得生活補助。每月最多50萬韓元的居住工資也輪不到。理由是他們在碌磻洞有自己的住宅。在碌磻洞壹帶，與金某持有的住宅面積相似的別墅交易價格為2億韓元左右。奪走女兒生命的那棟房子因為女兒的殘疾需要定居，所以借債勉強買了的。 自閉癥譜系等發育障礙家庭的貧困問題也通過統計顯示出來。據韓國殘疾人雇傭公團公布的《2023年發育障礙者工作和生活實態調查》顯示，有發育障礙者家庭的月平均收入僅為275.1萬韓元。以同壹年統計廳為基準，韓國家庭月平均收入為502.4萬韓元，有發育障礙者家庭的月平均收入僅占約54%。在雙職工家庭平均的最近，父母壹方不能工作的現實在統計中赤裸裸地反映了出來。這種貧困沼澤使40.1%的發育障礙者家庭成為了基礎供需對象。 當然，並不是要向像金某家庭壹樣的人盲目地支援巨額資金。雖然處境比金某的家人更困難，但有些人可能無法從福利制度中受益。但是，以青年的名義每月支付50萬韓元，以農民的名義每月支付60萬韓元的國家每月支付給這些家人的錢只有區區17萬韓元，應該如何接受這壹點呢？真懷疑現在的福利制度是否正義。 幸好接到本報的報道（參考2025年2月22日A8版面）後，國民力量黨羅卿援（音）議員室正準備發起《國民基礎生活保障法》部分修改法律案。這是為了選定基礎生活保障領取者的收入和財產時，有重癥殘疾人的低收入家庭即使有自家住宅，也可以享受優惠的方案。雖然為時已晚，但期待政界給予更大的關註。

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