特朗普拋棄“世界領袖”角色……難以擺脫美國的韓國的苦惱. March. 03, 2025 07:20. . 美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基2月28日在華盛頓舉行的首腦會談以意想不到的談崩告終。人們曾經以為，在特朗普要求結束長達三年的俄烏戰爭的壓力下，澤連斯基會以簽署交出稀土等礦產協定的形式投降。居然沒有猜中。 特朗普逼迫澤連斯基說，“因為妳對（俄羅斯總統）普京的厭惡，談判很困難。妳手上沒有（主導局勢的）牌。如果沒有美國的武器，戰爭將在兩周內結束。”他還指責稱：“妳對（美國）這個國家非常無禮。”澤連斯基也沒有退縮，針鋒相對地表示，“（和普京）搞外交，那是什麽外交? 普京這個人承諾了（互不侵犯），卻一再入侵。”陪同出席的美國副總統萬斯也沒規沒矩地出面施壓，稱澤連斯基“不知道感恩”。坐在一邊的烏克蘭駐美國大使似乎情緒低落，抱著頭搖晃。澤連斯基取消午餐、聯合記者會、協議簽署儀式等剩余行程，離開了美國。 此次會談是特朗普拋棄二戰後美國建立的自由民主聯盟領導國地位的場面，值得載入史冊。美國在西歐建立北約這一集體安保體系，在東亞與韓國、日本結成一對一軍事同盟，一直發揮著自由世界領導人央作用。但特朗普深信，美國浪費了國力來保護那些在與自己國家貿易中賺了很多錢的富國。在他看來，如果美國的安保受惠國不交更多的錢，美國將放手不管。 難以想象，美國總統請來失去20%領土的一國總統，會對他說出“不知道感恩”的話來。特朗普的胸中，可能裝的是與中國、俄羅斯等核武器強國建立友好關系來獲取美國國家利益的想法。英國、法國等西歐國家領導人雖然對破裂的會談感到震驚，但還是勸說澤連斯基舉行第二次首腦會談，謀求妥協和彌合。對失去方向舵的自由世界的未來想必很是不安吧。 問題是韓國的選擇。上周，聯合國對烏克蘭戰爭相關的兩個截然相反的決議案進行了表決。美國向安理會提交的決議中刪除“俄羅斯是侵略者”的表述。歐洲和烏克蘭在向全體大會提交的決議案中指出俄羅斯是侵略者。韓國對此都表示贊成。必須與美國同舟共濟的國家命運和是非對錯的價值判斷，任何一方都無法放手。同時，這一場面也預示著，韓國未來會面臨諸多價值沖突。

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