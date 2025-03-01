“橋梁倒塌”事故調查委員會成立，警方對7處地方進行扣押搜查. March. 01, 2025 07:18. by 吳承俊記者、京畿=曹永達記者 ohmygod@donga.com. 為了調查本月25日造成10人死傷的世宗抱川高速公路建設現場坍塌事故的原因，韓國政府相關部門成立了“建設事故調查委員會”，預計事故原因調查將加快速度。 國土交通部28日表示，成立了由12名民間專家組成的事故調查委員會（以下簡稱“事調委”）。土木結構專家、江陵原州大學教授梁恩益擔任委員長。事調委當天以參與京畿南部警察廳主管的相關機關聯合現場鑒定開始活動。計劃通過約兩個月的現場調查和設計圖紙等相關文件的研討、相關人士的聽證，分析事故原因，並制定防止再次發生的對策。與航空及鐵路事故不同，雖然建設事故的事調委構成不是必須的，但國土部相關人士表示：“我們認為這是發生多人死亡的重大事故，因此決定成立事調委。” 京畿南部警察廳高速公路坍塌事故調查專門組從當天上午9點半開始，對施工公司現代工程首爾總公司、訂貨方韓國道路公社金泉總公司、轉包企業等4家工程相關企業、7處地方同時執行了扣押搜查令。此番是首次對該事故進行扣押搜查。43名警察、32名雇傭勞動部等75人參加了拘捕令執行。警方計劃以沒收的資料為基礎，調查工程是否按照現有計劃和規定的程序進行，是否全部遵守安全守則等，查明事故原因。警方還從當天上午開始，與國立科學調查研究院、產業安全公團、國立災難安全研究院、國土安全管理院、水原地方檢察廳平澤支廳壹起進行了現場聯合鑒定。為了查明事故原因，將收集必要的殘骸，委托國立科學調查研究院進行精密鑒定。 現代工程代表朱宇正（音）當天在鐘路區桂洞總部召開新聞發布會，並親自道歉說：“謹為故人祈福，向遺屬們低頭道歉。”朱代表在發表遺屬支援計劃等之前鞠躬致意。現代工程公司當天表示，將向每個受災家庭支援300萬韓元的緊急生活費，並調查鄰近房屋的損失，消除不便事項等，支援居民。另外，公司還發表了針對遺屬的葬禮程序和心理咨詢支援、為受傷者的治療支援計劃等。

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