美國表示或將對中國追征10%的關稅，引發“黑色星期五”沖擊. March. 01, 2025 07:19. by 洪錫浩記者、北京=金哲中 常駐記者 will@donga.com. 3月通商戰爭的戰雲導致亞洲股市紛紛暴跌。美國總統唐納德•特朗普表示可能對中國追征10%的額外關稅後，中國決心反擊等通商戰爭局面將超越“預告片”，演變成實際征收的憂慮，導致世界各國投資心理崩潰。 28日，韓國綜合股價指數（KOSPI指數）比前壹天下跌3.39%，以跌破2600點的2532.78點收盤。KOSPI指數以收盤價為基準，時隔10個交易日再次跌破2600點。KOSDAQ指數（科創版）也比前壹交易日下跌3.49%，以743.96點收盤。外國投資者和機構投資者分別拋售1.5547萬億韓元和6181億韓元帶來的影響很大。安全資產美元呈現強勢，韓元兌美元匯率也暴漲20.4韓元，收於1463.4韓元。 不僅是韓國，日本、中國、香港、臺灣等亞洲主要國家及地區的股市也紛紛度過了“黑色星期五”。日本日經225指數和中國上海綜合指數也分別下跌了2.88%和1.87%。香港恒生指數和臺灣加權指數也分別下跌了3.21%和1.49%。 據分析，這是因為特朗普總統連夜預告將從3月4日開始對加拿大和墨西哥征收推遲的25%的關稅，並警告可能對中國追加征收10%的額外關稅。再加上美國經濟放緩的追加征兆、對以英偉達為首的人工智能（AI）增長的樂觀論轉變為悲觀論等也產生了影響。 特朗普總統發言後，美國紐約股市納斯達克指數也下跌了2.78%，英偉達壹天內暴跌8.5%，市價總額蒸發了400萬億韓元。這壹數值超過了三星電子的市價總額（325萬億韓元）。 隨著中國預告反擊，亞洲股市更加動蕩。中國商務部28日表示：“如果美方堅持（關稅），將采取壹切必要的反擊措施。”但是，中國商務部沒有公開具體的報復措施。

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