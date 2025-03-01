被描寫為“露宿者聖地”的三一運動聖地塔谷公園. March. 01, 2025 07:18. . 奈飛系列《魷魚遊戲》第二季第一集的主要舞臺是首爾市鍾路區塔谷公園。“畫片男”（孔劉飾）走近該公園的露宿者，口稱“小禮物”，讓他們在彩票和面包中選擇。大部分人選擇面包。電視劇把露宿者歪曲地描述為追求虛幻的“一夜爆富”而毀掉人生者。但更令人惋惜的是塔谷公園的描寫本身。 “畫片男”在前面隨意踩踏面包的塔谷公園八角亭是106年前的3月1日宣讀獨立宣言的三一運動聖地。根據憲法全文，這裏是大韓民國法統開始的地方。但在去年下半年全世界人觀看次數最多（8700萬次）的該電視劇中，該公園被描寫為露宿者們在光天化日之下到處躺著的空間。這與實際情況也不一致。公園旁邊的免費供餐所對韓國社會起到了甘露一樣的作用。不過，記者近日多次到公園走訪，卻很難找到在公園內露宿的人。 不管怎樣，在世人心中紮根的塔谷公園的形象與電視劇中的描寫並無二致。當記者向周圍人提出這種話題時，大部分人表示“可能就是那樣吧?”“不知道三一運動是在塔谷公園開始一事本身”。 今天的塔谷公園除了一年一天舉行三一節紀念儀式外，事實上和死去的空間沒有什麽兩樣。公園內有現在已經消失的舊文化遺產指定號碼“國寶2號”圓覺寺址十層石塔。它被認為是朝鮮時代石塔的佼佼者，但很少有人知道。也找不到午飯時間出來休息的上班族。這與過去認為該公園是“有著我們平民深厚感情的地方”“在首爾市中心與市民一起呼吸的我們的公園”等有著天壤之別。 造成這種情況的主要原因之一就是將公園變成“島”的圍墻。特別是公園北側和東側圍墻那邊的胡同，由於視線被圍墻擋住，路邊小便和飲酒問題長期嚴重。1月25日中午，還看到過兩名男子大打出手，遭警察阻攔。 塔谷公園是1897年建成的第一個近代式公園，從舊照片來看，原來也有圍墻。在那個年代，確實難以想象沒有圍墻的開放公園。但據鍾路區政府透露，現在的圍墻是20世紀60年代拆除建成的“塔谷商街”後，在80年代初全部新建的。這等於是沒有遺產價值。隨著公園向南擴張，位置也發生了很大變化。鍾路區政府去年拆除西側部分圍墻，進行了挖掘調查，但沒有找到原圍墻的舊結構。 沒有理由為了保留公園的原貌而建造新的圍墻，繼續孤立公園。雖然有必要確認原有圍墻是什麽樣子，但如果復原成用矮小的樹木等表示界限的程度，就足夠了。拆除圍墻後，對石塔等內部國家遺產的保護將更加重要，但現在也是可以自由出入，似乎不會因此出現新的安全問題。鍾路區從長遠來看，傾向於把塔谷公園建設成開放型市民公園。重要的是讓公園重新進入市民的日常生活，讓人們感受三一運動的精神。

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