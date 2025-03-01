停止的半導體法、年金、補充預算討論……連飯錢都不夠的朝野政. March. 01, 2025 07:18. . 原定昨天舉行的第二次朝野政國政協議會被迫取消。因為共同民主黨表示，不能承認推遲任命憲法法官馬恩赫的代總統兼經濟副總理崔相穆為對話夥伴，宣布不參加。期待達成協議的半導體特別法、年金改革、編制補充預算的討論也停止了。很多人擔心，進入3月份以後，如果政治日程加快，刻不容緩的經濟懸案討論將消失不見。 在決定不參加之前，氣氛就不太好。一天前，共同民主黨決定將不包括半導體研發從業者例外適用每周52小時制的半導體特別法制定案指定為“迅速處理案件”，理由是“為了快速處理沒有進展的法律”。但是，由主張包括每周52小時制例外在內的執政黨擔任委員長的國會常任委員會，要審議該案件180日。結果，連同拿掉了半導體企業迫切要求的每周52小時制例外條款、只剩下外殼的法案在6個月內立法也變得前景不明。 國民年金改革方面，也因為國民力量黨主張42%-43%、共同民主黨主張44%-45%的收入代替率，引進“自動調整裝置”成了新的絆腳石。執政黨的立場是，以引進反映加入者人數、調整領取額上調幅度的自動調整裝置為前提，可以接受高收入替代率。2月20日舉行協議會時，共同民主黨代表李在明以“國會同意”為條件，對引進自動調整裝置持轉變態度，這一段期間裏又改變立場，表示絕對不能接受。 關於提前編制補充預算，國民力量黨遲遲提出向270萬名基礎領取者、次上位階層每人發放25萬-50萬韓元的預付卡、向700萬名小工商業者每人發放100萬韓元等15萬億韓元規模的補充預算案。包括向全體國民發放25萬韓元的地區貨幣在內，共同民主黨先行提出35萬億韓元補充預算案，兩者在規模、稅目上分歧巨大，預計難以達成協議。 連國會議長都參加的朝野政四方協議會代替因緊急戒嚴、彈劾事件而陷入功能不全的政府，作為打開經濟危機突破口的主體而備受關註。但是，在達成組建協議後的50天裏，只要達成協議，就會一再出現某一方提出新條件或改口的事情，現在則是因為經濟以外的原因幾乎要掀桌子了。朝野政黨考慮到彈劾總統和提前大選的可能性，進行不負責任的政治鬥爭，使經濟恢復的機會變得更加渺茫。

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