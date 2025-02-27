“使用與坍塌事故現場橋梁相同的‘特殊裝備’的道路工程將全面中斷”. February. 27, 2025 08:07. by 吳承俊記者、崔元英記者 ohmygod@donga.com. 正在使用與造成10人死傷的世宗抱川高速公路事故現場相同的超大型特殊裝備的道路工程全面中斷。接受政府的特別安全檢查後，再決定是否重啟工程。 國土交通部26日與行政安全部、雇傭勞動部等壹起召開了事故對策本部會議，決定中斷使用與事故現場使用的特殊裝備相同的裝備的所有道路工程。這種特殊裝備用於從兩側推進去連接橋柱的梁。與此不同，普通起重機采用的是擡起梁並放下梁的方式。目前，使用該特種設備的高速公路建設工地有3處。國土部正在調查適用相同工藝的普通國道建設現場。國土部相關人士表示：“在現場確認機械設備和構築物捆紮等方面是否存在問題後，再決定重啟工程與否。” 政府還將成立事故調查委員會（簡稱事調委）。與航空及鐵路事故不同，建設事故並不是必須組成事調委。但是，政府認為，這是發生多人死亡的重大事故，因此決定成立事調委。政府計劃，排除公務員，將事調委全員由民間專家組成。 據悉，世宗抱川高速公路其他區間建設現場也在2020年10月、2023年9月發生了死亡事故。只是這兩起事故都與特殊裝備無關。 當天，以京畿南部警察廳刑事機動隊為中心組成的調查專門小組，為查明事故原因，進行了現場鑒定和相關人士調查。施工公司現代工程、轉包公司長憲產業和江山建設相關人士以證人身份接受了調查。當天還對在坍塌事故中死亡的4人進行了屍檢。屍檢結果預計將在1、2個月後揭曉。接受屍檢後移交屍體的遺屬們在首爾、京畿安山、慶北榮州等地設置了靈堂。 現代工程當天以代表理事朱宇正（音）的名義發表了立場文，並表示：“向遺屬們低頭謝罪”，“正在盡全力支援受害者及處理事故，將積極協助盡快處理現場和查明事故原因。”

한국어