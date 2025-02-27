韓國足球青年才俊們振翅高飛，梁鉉俊和裴俊浩雙雙攻入聯賽第2粒入球. February. 27, 2025 08:07. by 金正勛記者 hun@donga.com. 在下個月韓國國家足球隊進行A級比賽（國家對抗賽）兩連戰之前，年輕攻擊手梁鉉俊（23歲•凱爾特人）和裴俊浩（22歲•斯托克城）雙雙攻入了聯賽第2粒入球。 26日，梁鉉俊在與阿伯丁隊的2024~2025賽季蘇格蘭足球超級聯賽（第壹級聯賽）主場比賽中，在球隊以3比0領先的下半場第14分鐘替補上場，在13分鐘內攻入4比0的進球，幫助球隊以5比1大勝對手。梁鉉俊在本賽季聯賽中攻入2球，助攻2次。 憑借當天的勝利積分來到72分（23勝3平2負）的凱爾特人隊以16分的巨大優勢領先排在第二位的格拉斯哥流浪者隊(56分)，高居榜首。如果凱爾特人隊在本賽季奪冠，將追平由格拉斯哥流浪者隊保持的蘇格蘭職業足球最多冠軍記錄（55次）。 同壹天，裴俊浩在與米德爾斯堡隊的2024~2025賽季英格拉足球冠軍聯賽（第二級聯賽）主場比賽中，作為左前鋒首發出場，並在球隊以0比1落後的上半場第45分鐘攻入扳平比分的進球。此前的16日，裴俊浩在對陣斯旺西城隊的比賽中攻入壹球，他在時隔10天後攻入了聯賽個人第2粒進球。裴俊浩在本賽季英冠聯賽比賽中攻入2球，助攻5次。 雖然裴俊浩扳平比分，但斯托克城隊在下半場連失2球，最終以1比3輸掉了比賽。未能追加積分的斯托克城隊（積35分•8勝11平15負）排名下滑到了聯賽第20位。

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