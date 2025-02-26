安城高速公路建設現場橋板坍塌……4人死亡. February. 26, 2025 07:28. by 李政勛記者 jh89@donga.com. 首爾-世宗高速公路建設現場發生橋梁倒塌，導致4名工人死亡、6人受傷的事故。警方認為，事故是在橋梁上面設置鐵制構造物（梁）的過程中發生的，警方已著手展開調查。 據消防當局和警方25日透露，當天上午9時50分左右，在京畿道安城市瑞雲面山坪裏的首爾至世宗高速公路天安至安城區間第9工區的天龍川橋建設現場，支撐橋梁的50米長的梁突然倒塌，導致橋面同時坍塌。因此次事故，在橋上工作的10名工人墜落，被埋在混凝土堆裏。 消防當局動員全國消防力量下達“國家消防動員令”，投入119特殊救援隊等將10人全部救出，但仍有4人死亡（包括2名中國人）和6人受傷。據了解，這些人都是45-60多歲的男性，有7名韓國人和3名中國人。 事故發生地點是連接京畿道安城市瑞雲面和忠清南道天安市笠場面之間的往返六車道的橋墩。據悉，截止到前一天，已經完成了上行線方向的構造物設置工作，當天為了設置下行線梁，動員大型起重機設備進行作業時，四五塊上板與梁一起瞬間坍塌。幸運的是，坍塌當時地面沒有工人，沒有造成更大的損失。消防部門人士表示：“不是安裝的梁發生了倒塌。據推測，是在安裝梁的過程中發生了事故。”京畿道南部警察廳組成了以刑事機動隊長為組長的78人規模的調查專門小組，著手展開調查。

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