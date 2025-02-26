1.9%→1.5%，韓國銀行下調今年經濟增長率預測值. February. 26, 2025 07:27. by 姜宇錫記者、李棟勛記者 wskang@donga.com. 韓國銀行將今年的經濟增長率預測值從1.9%大幅下調至1.5%。也就是說，由於美國總統唐納德•特朗普的關稅戰爭等國內外不確定性，韓國經濟很有可能進壹步下滑。 對此，韓國銀行金融通貨委員會在25日的貨幣政策方向會議上決定，將基準利率下調至2.75%，比之前（3.0%）低0.25個百分點。自2022年10月以來，時隔2年4個月基準利率再次降至2%區間。韓國銀行總裁李昌鏞表示：“經濟增長率預計將大幅下降。為緩解經濟下行壓力，此次決定進壹步下調基準利率。” 韓國銀行在最近舉行的四次貨幣政策方向會議上曾三次下調利率。由此可見，韓國認為國內的經濟狀況非常嚴重。實際上，韓國銀行當天通過修訂經濟展望表示，今年實際國內生產總值（GDP）增長率預測值為1.5%，比去年11月末（1.9%）下調0.4個百分點。這比企劃財政部（1.8%）、韓國開發研究院（1.6%）等其他政府機關的預測值還要低。但是對於明年的增長率預測值，維持了3個月前的1.8%。 李總裁接著說明道：“去年年末以後惡化的消費心理導致了實際指標不振，美國新政府的關稅政策也對國內出口產生了負面影響，預計短期內經濟將持續放緩。” 除了下調利率外，還反復提到了追加更正預算等財政政策的必要性。李總裁強調稱，如果政治圈正在討論的追加更正預算編制為15萬億~20萬億韓元規模。實際增長率將比預測值提高約0.2個百分點。

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