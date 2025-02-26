現代制鐵因工會要求“獎金和現代汽車一樣多”而關閉工廠. February. 26, 2025 07:27. . 現代制鐵從前天白天起關閉了位於忠清南道唐津制鐵所的部分冷軋工廠生產線。該公司工會要求發放與集團子公司現代汽車平等的獎金，一再進行罷工後，公司方面斷然實行了關閉工廠這一合法使用的最強有力對策。 雖然這是僅限於部分生產線的措施，但是現代制鐵自1953年創立以來首次決定關閉工廠。關閉的生產線是汽車、家電用冷軋鋼板制造設備的一部分，預計每天生產1.8萬噸冷軋鋼板的任務會出現差池。但公司方面之所以決定關閉，是因為民主勞總金屬工會下屬的現代制鐵唐津制鐵所分會工會的過度獎金要求和零星罷工長期化，無法正常運營工廠。 工會表示，公司方面提議的“基本工資450%+1000萬韓元”、人均2650萬韓元的獎金不夠，在過去的一個月裏一再進行總罷工和部分罷工。要求補償與去年創下歷史最高業績的現代汽車相似的、人均4000萬韓元左右。現代制鐵去年的營業利潤是2022年的五分之一、2023年的40%。利潤率也下降到1%左右，公司方面表示不能接受。據說，如果給予獎金，去年的業績將出現赤字。 此外，美國政府宣布，從下個月開始，將對包括韓國產在內的進口鋼鐵征收25%的關稅。這是包括現代制鐵在內的韓國鋼鐵產業面臨的前所未有的危機。在這種情況下，無視公司和國家經濟的困難，只顧自己利益的行為令人難以接受。在公司經營變得更加困難之前，工會應該停止無理的要求，協助恢復正常化。

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