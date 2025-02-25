李剛仁助攻決勝球，PSG法甲開季連續23輪不敗. February. 25, 2025 08:02. by 金正勛記者 hun@donga.com. 李剛仁（24歲•巴黎聖日耳曼•PSG•照片）助攻隊友打入制勝壹球，引領了球隊聯賽開季連續23場不敗記錄。 PSG隊在24日舉行的2024~2025賽季法國足球甲級聯賽（第壹級聯賽）第23輪與裏昂隊的客場比賽中以3比2險勝對手。憑借當天的勝利取得18勝5平的PSG隊以59分的成績牢牢地占據聯賽領先的位置。領先排名第2位的馬賽隊（積46分•14勝4平5負）多達13分。裏昂隊目前積36分（10勝6平7負），排在第六位。 本場比賽李剛仁沒有首發出場，在替補席上觀察比賽，在球隊以2比0領先的下半場第29分鐘替補上場。踏上球場11分鐘後的下半場第40分鐘，李剛仁在禁區正面接到傳球後，將球傳給了向右側突進的阿什拉夫•哈基米（27歲），幫助後者取得進球。此後，PSG在下半場傷停補時階段被裏昂隊攻入兩球，被追至3比2僅領先壹球。但最終這壹比分壹直保持到終場結束，接到李剛仁助攻的哈基米打入的本隊第三粒進球成為了決勝球。 李剛仁在本賽季法甲聯賽中攻入6球，助攻5次。如果再增加壹個攻擊點，就可以追平2022~2023賽季在馬洛卡隊（西班牙）留下的單賽季最多攻擊點（12個•6個進球•6次助攻）記錄。 金玟哉（29歲）踢滿全場的拜仁慕尼黑（德國）也延續了連續8輪比賽不敗（6勝2平）的紀錄。拜仁隊當天在德甲主場以4比0完勝法蘭克福隊。拜仁隊最近連續3場聯賽無失球。憑借著當天的勝利，取得18勝4平1負（積58分）戰績的德甲領頭羊慕尼黑隊以8分優勢領先排名第二的勒沃庫森隊（積50分）。

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