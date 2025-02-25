“以韓國企業對美投資和造船業合作為先導，制造特朗普引以為豪的話題”. February. 25, 2025 08:01. by 李智允記者 asap@donga.com. “韓國政府和企業有必要為特朗普總統的演講制造話題。” 在美國華盛頓活動的著名遊說企業DGA集團的合夥人賈斯汀•麥卡錫20日在接受《東亞日報》采訪時，被問及如何應對特朗普政府的貿易壓力時，做出了上述回答。也就是說，考慮到特朗普總統喜歡宣傳自己的業績，應該積極宣傳韓國的對美投資成果。喬治•W•布什政府當時擔任白宮立法特別助理的麥卡錫合夥人最近還參與韓國駐美大使館委托DGA集團的項目，分析了特朗普二期政府的政策基調等。 麥卡錫合夥人建議道，“有必要整理好韓國企業在美國投資的事例，娓娓道來”，“要積極利用在美國佐治亞州設有生產據點的現代汽車等美國人也熟知的韓國企業的知名度。”他還說：“有必要強調，（特朗普二期政府）韓國主要企業的對美投資給地區社會註入了活力。” 對於特朗普總統對韓國表示關心的造船業合作，他表示：“雖然不是壹下子解決通商問題的‘妙計’，但作為特朗普政府的‘成果素材’，潛力很大。”也就是說，如果取得實際成果，將成為特朗普總統向美國人展示成果的好話題。 麥卡錫合夥人表示，為了防止征收高額關稅，需要事先協商，但應對這壹現實的努力也很重要。他說：“首先要應對征收新關稅後為了撤回關稅而展開協商的‘最壞的情況’。” 他還附上建議說，有必要復盤特朗普壹期政府時期韓國政府最先免除鋼鐵關稅的過程。麥卡錫合作人表示：“當時積累的韓國政府的經驗，即使更換了負責人，也是‘當局層面的記憶（institutional memory）’”，“各國都在努力掌握特朗普政府的要求事項，韓國是壹個有潛力的國家。”

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