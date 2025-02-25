壹年級消失的小學，“村莊”也將消失. February. 25, 2025 08:01. by 江華=李采完記者、坡州=千鐘賢記者 chaewani@donga.com. “除了去學校和離學校20分鐘車程的補習班以外，我幾乎見不到我這個年齡的孩子。” 17日，在京畿道坡州市積城面積巖小學前見到的在校生朴某（11歲）如是說。在被山和空地包圍的積巖小學周圍，很難找到像文具店壹樣的商店。朴某說：“學校附近沒有可以走的街道，所以每次移動時都只能乘坐父母的車。” 去年積巖小學新生為0名。雖然今年勉強湊足了4人，但明年卻遙遙無期。據教育部等統計，今年全國小學中新生為0名的學校有184所。從去年的157家增加了27家。有預測稱，明年將首次超過200家。今年關閉的小學、初中、高中也有49所，比去年的33所大幅增加。 問題是，學校新生減少和關閉學校不僅僅是單純地影響學校和學生，還會導致小區的消失。17日東亞日報訪問積巖小學時，在半徑1公裏內很難找到壹家超市。在距離學校1.3公裏遠的街道經營超市的鄭順玉（73歲）說：“最近幾年文具店、照相館壹個個消失了，供貨企業也說‘都不夠油錢的’，從今年秋天開始連東西都不送了。”在附近從事房地產工作的金龍延（67歲）說：“在小區裏看到年幼的學生感覺已經是很久以前的事了”，“以前學生人數超過600名，但後來學生大幅減少，周圍的設施也都消失了。”

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