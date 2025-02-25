對創下歷代級業績的銀行的不友善目光. February. 25, 2025 08:00. . 有一個地方，即使取得好業績，也要看外界的眼色。那就是銀行。雖然去年創下了歷史最高利潤，但由於外界對此的視線並不友善，所以似乎非常低調。似乎意識到了外界“好業績不是因為金融革新，而是‘來錢容易的利息生意’的結果”的批評，私下裏還傳出了不滿之聲。意思是說，利息生意是他們的本業，他們也就做到了這一點。也有人抗辯，新冠疫情之後，為了延長小工商業者貸款期限等實現共贏，比任何領域都更竭盡全力。 銀行也是無可爭辯的企業，追求利益是理所當然的。貸款是他們的代表商品，不想批評他們做的是“利息生意”。但是，由於內需蕭條，去年所有行業都在呻吟，銀行們是展開了創新、出色的營業，才取得了最大業績嗎? 具體來看，去年四大金融控股公司（KB、新韓、韓亞、友利金融）得益於約42萬億韓元的利息利潤，創下了歷史最高值16萬億韓元的當期凈利潤。收益的關鍵仍然是貸款。隨著房地產市場的復蘇，住宅擔保貸款等貸款需求持續的效果很大。有評價稱，雖然通常下調利率時收益會萎縮，但金融當局以“家庭貸款管理需求”為名、不降低貸款利率的方式保持了收益。實際上，銀行不顧下調基準利率，通過調整加算利率和優惠利率，維持了貸款利率。 貸款的質量也很卓越嗎？讓資金流向迫切需要引水的中小企業，起到產業細血管作用，是對銀行所期待的作用，而四大銀行的企業貸款比重雖然比過去大幅增加，但還不到全體貸款的60%。也有不少人指出，與其說是以先進的信貸審查為基礎的貸款，不如說是以擔保、保證性貸款，有限的貸款資源沒有得到恰如其分的分配。在海外的活躍度也微乎其微。活躍在全球市場並表現出存在感的只有越南新韓銀行。 此外，“銀行安全地保護我的錢”的信念也在動搖。直到去年金融監督院院長李蔔鉉預告對銀行進行“辣味”的強力檢查時，還在想，“已經先進化的銀行會出現很大的缺陷嗎，會不會是金融監督院院長要整頓軍紀呢?”但結果出乎意料。前友利金融控股會長孫泰勝給親戚的貸款已經曝光，此處姑且不談，其他銀行營業店也有很多銀行職員與掮客共謀發放貸款等不正當貸款事例被揭發。 這種情況下，消費者對獲得史上最大利潤的銀行的看法不可能很好。對於經歷過高銀行門檻的消費者來說更是如此。似乎意識到了批評，最近金融控股公司也為了內部控制，大幅更換了社外理事，投入多種新事業，挑戰利息外收益。現在是喚醒被許可產業的特殊性——“官治”陰影所壓抑的創新的基因的時候了。銀行也會厭倦數十年來一再聽到的“利息生意”批評吧。希望總有一天，人們也能對銀行的良好業績報以熱烈的掌聲。

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