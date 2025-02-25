“每家拿出10億美元來投資”……把韓國企業當作取款機的美國商務部長. February. 25, 2025 07:59. . 美國商務部長盧特尼克在會見正在美國訪問的韓國主要企業代表團時表示：“只有在美國投資10億美元（約1.4萬億韓元）以上，才能適用‘快速通道’。”意思是說，只有投資規模超過一定水平，才能簡化環境評價和安保審查等主要審查程序，給予迅速支援。這可以看作是針對對美投資提出的一種指導方針。 韓國通商當局認為“10億美元”不是投資下限，而是為了鼓勵“多投資”，但事情並沒有這麽簡單。在強調韓國企業投入1億美元收購美國造船廠等投資成果的情況下，提及10億美元可以解釋為美國方面是“這種程度還不夠”的意思。美方還表示，如果承諾投資，需要在1年內開工等具體實施，並在特朗普政府任期內取得可視性成果。對於一直強調“連續兩年對美投資第一”的事實、努力減少貿易壓力的韓國來說，苦惱越來越多。 特朗普總統就任後一個多月來，美國從以美國國家利益為重的商業角度出發，徹底處理所有國際關系。特朗普甚至赤裸裸地稱韓國為“取款機”。在聲稱“朋友（同盟）和敵人利用美國的時代已經結束”的美國面前，“用鮮血結成的70年同盟”等感情用事難以再奏效。 民間使節團強調了韓國過去8年裏向美國制造業投資超過1600億美元、創造80萬個以上優質工作崗位的事實，還提出了造船、能源、原子能、人工智能及半導體等兩國可以產生協同效應的領域。戰略確實好，但既然已經確認這種程度難以打動美國，就應該積極尋找既對兩國有實際幫助、又能引起美國關註的“大項目”。 隨著特朗普第二屆政府的關稅風暴愈刮愈烈，世界各國領導人親自出面與美國進行談判。相反，陷入領導層空白的韓國只采取了擴大貿易金融等減少企業損失的守勢性應對措施。需要采取積極的態度，開口索要與大規模投資相應的真金白銀獎勵等，該給的要給，該拿的也要拿。要想與本質上是商人的特朗普打交道，韓國也必須以徹底的商業頭腦武裝自己。

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