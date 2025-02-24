連貝克漢姆都未能實現的“70粒進球-70次助攻”，孫興慜成英超歷史第11人. February. 24, 2025 08:04. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 孫興慜（33歲•托特納姆熱刺隊）個人第五次實現單賽季“10（進球）-10（助攻）”，帶領球隊取得了勝利。在英格蘭足球超級聯賽（EPL）總記錄中，他成為歷史上第11位站上“70粒進球-70次助攻”高地的球員。 孫興慜在23日舉行的與伊普斯維奇隊的2024~2025賽季英超聯賽第26輪客場比賽中貢獻了2次助攻，為熱刺隊以4比1大勝助了壹臂之力。憑借孫興慜的活躍表現，取得EPL3連勝的熱刺隊當天仍排在第12位（積33分•10勝3平13負）。 制造多次助攻的孫興慜在本賽季的正式比賽記錄為35場比賽10粒進球和10次助攻。孫興慜在EPL（23場比賽）中攻入6球，助攻9次。在歐洲足球聯盟（UEFA）歐聯杯（6場比賽）和英格蘭足球聯賽杯（4場比賽）上分別攻入3球和1球。在英格蘭足總（FA）杯上，他參加了2場比賽，貢獻了1次助攻。 孫興慜自2015年加盟托特納姆熱刺隊後實力大增，繼2017~2018賽季（18粒進球、11次助攻）、2019~2020賽季（18粒進球、11次助攻）、2020~2021賽季（22粒進球、17次助攻）、2023~2024賽季（17粒進球、10次助攻）之後，第五次在職業舞臺上取得單賽季兩位數進球和助攻的優秀數據。 孫興慜共參加了326場英超比賽，攻入126球，助攻71次，成為加入“EPL 70-70俱樂部”的歷史第11位球員。只有瑞恩•吉格斯（109粒進球、162次助攻）、韋恩•魯尼（208粒進球、103次助攻）、蒂埃裏•亨利（175粒進球、74次助攻•以上退役）等10人在孫興慜之前創下了大記錄。在創造該記錄的球員中，目前效力於英超聯賽的只有孫興慜和凱文•德布勞內（曼城•70粒進球、118次助攻）、穆罕默德•薩拉赫（利物浦•181粒進球、84次助攻）等三人。 要想達到70-70，必須具備得分能力、廣闊的視野、傳球能力等。EPL總得分排名第壹的阿蘭•希勒（260粒進球、64次助攻）和“斜傳球大師”大衛•貝克漢姆（62粒進球、80次助攻•以上退役）等也未能加入EPL70-70俱樂部。 當天作為左前鋒首發出場的孫興慜在上半場第18分鐘助攻隊友布倫南•約翰遜率先攻入壹球。在罰球區左側，孫興慜憑借個人技術晃過對方兩名防守隊員後，將球低低地強力傳向中路，約翰遜用右腳推射入網。8分鐘後，孫興慜冷靜地將地滾球傳給了罰球區內的約翰遜，約翰遜左腳射門再次破門。孫興慜在熱刺隊以2比1領先的下半場第29分鐘被威爾松•奧多貝爾替換下場。 足球統計專門媒體《SofaScore》給孫興慜打出了球隊第二高的評分7.8分。孫興慜本場比賽的傳球成功率為78%，並傳出了3個關鍵傳球。托特納姆熱刺隊主教練安吉•波斯特科格魯稱贊道：“孫興慜在上半場展現了誰都無法阻擋的表演。” 另外，李在城（33歲•美因茨）在22日舉行的德國足球甲級聯賽第23輪主場比賽中攻入1球，助攻1次，幫助球隊以2比0獲勝。下半場開始時替補上場的李在城在下半場第22分鐘率先攻入壹球。李在城在對方守門員沒有抓住隊友射門的球而錯過皮球後，奮不顧身地用左腳推射入網。時隔兩個多月再次打開得分炮的李在城本賽季的進球數達到了6個。李在城在下半場補時階段助攻鮑威爾•內布爾打入徹底鎖定勝局的壹球。

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