未能彌合1個百分點分歧的退休金改革……難道要留下不負責任的政治黑歷史嗎？. February. 24, 2025 07:58. . 國民力量黨和共同民主黨在國民年金改革案中，對意味著“領到的錢”的收入替代率存在分歧，未能彌合1個百分點，雙方針鋒相對。兩黨代表參加的上周朝野政四方國政協議會上，也未能就該爭論點得出結論。雖說試圖在本周的工作磋商中達成協議，但前景不明。人們越來越擔心，一旦對尹錫悅總統做出彈劾判決，政局將發生劇變，從而失去艱難形成的年金改革良機。 據悉，共同民主黨就最近政府和執政黨一直主張的國家養老金實行“自動調整裝置”表示，如果加上“得到國會的批準”的條件就可以接受。自動調整裝置是根據年金加入者人數、增長率、物價等參數調整保險費率、收入替代率上調幅度的制度，是歐洲發達國家和日本等實行的制度。它具有減少每次改變保險費率等時發生的政治、社會矛盾的效果。在野黨一直反對，說該制度最終會降低年金領取額，但此次轉變了態度。 兩黨實際上已經就保險費率從原來的9%提高到13%達成協議。隨著曾是絆腳石之一的實行自動調整裝置的，通過協商一致的年金改革的期待感增大。協商剩下的關鍵是國民力量黨43%和共同民主黨固守44%的收入代替率。 據政府計算，如果將收入替代率分別定為43%和44%，國民年金基金枯竭的時間均為2064年左右。如維持現有制度，與枯竭時間2056年相比，可以爭取到8年左右的時間。但是，如果確定為44%，基金枯竭後，為了給退休者發放年金，未來勞動者要負擔的金額收入中的比重為38.3%，稍微高於43%收入替代率時的37.5%。 無論是執政黨還是在野黨的改革案，都不能成為一下子從根本上解決問題的靈丹妙藥。但是，如果放任2007年以後改革中斷的現行制度，國民年金不久後就會成為威脅韓國社會的炸彈。盡管如此，文在寅政府以“不符合國民眼界”為由停止改革，尹錫悅總統在朝野達成協議之前采取了“下屆國會再討論吧”的回避態度。對關系到全體國民未來的問題閉眼不理，這種不負責任的政治不能再重演了。

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