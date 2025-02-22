Text-Hip時代變薄的書籍…應讓讀書滲透到日常生活. February. 22, 2025 07:18. . 朝鮮後期實學家李德懋考察儒生家庭的禮節和文化的《士小節》中，充分體現了我們祖先對待書籍的嚴格態度。自稱是“看書癡（只看書的傻瓜）”的他喜歡讀書，他壹邊警惕指責虛張聲勢“不能只是隨便看壹眼，然後到處炫耀自己讀了很多書”，壹邊仔細提及如何處理書籍本身，有很多令人揪心的地方。 “讀書時不要用手指沾口水翻書。別用指甲劃線…別割了，別用胳膊肘撐了…在打掃衛生的地方也不要翻開書本。不要扔書，也別想用挑燈芯、搔頭皮的手指翻書。” 雖然這是值得效仿的幹凈利落的習慣，但是從這個標準來看，現代人中誰也很難說是真正的知識分子。在每年國內發行的新書種類超過6萬種的時代，幾乎沒有人如此神聖地看待書的物性本身。 但具有諷刺意味的是，很多韓國人在心理上仍然比李德懋警告的還要謹慎地對待書籍。從成人平均讀書率每年3本左右，10人中有6人壹年不讀壹本書的韓國低讀書率來看，讀書行為與其說是親切的日常生活，不如說是下大決心的年度儀式，讓人感到悲壯。 最近在書店裏，可以輕松翻閱的薄而小的書籍接連出版。隨著輕長篇系列開始增加，現在甚至出現了像《Wefic系列》等壹樣只用壹個短篇小說制作成單行本的系列。用幾年時間寫的六七部短篇小說，以過去認為攢起來才能成為壹本書的標準來看，是破格的。還有每月新推出的隨筆系列《時宜》。意思是說，就像應季食物壹樣，也要享受應季讀物。就像書和雜誌的混合。 對於這種呼吸和循環周期短、輕的書，壹些人認為，這是為了抓住熟悉短視頻，不讀書的影像壹代而采取的苦肉計。但是，最近針對年輕讀者而變薄的書不僅單純地減少了書的大小和厚度，還打破了“如果是書就應該這樣”的固定觀念，因此備受關註。 據國民讀書實態調查結果顯示，難以接近書籍的理由中，“因為工作沒有時間”（24.4%）和“因為書以外的媒體（智能手機、電視、電影、遊戲等）壹樣多”（23.4%）占主流。讀書本身雖然要求主動思考，但如果覺得讀書跟其他內容不同，是需要“認真”的特別的事情的話，那麽挑選書籍和閱讀都會變得更加困難。無論通過什麽契機，享受過閱讀樂趣的人們將走向自發性讀書、有深度的讀書世界。期待文本時尚（Text-Hip）流行後登場的薄書能成為讓讀書滲透到日常生活中的好契機。

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