空軍參謀總長首次乘坐KF-21，豎起大拇指稱贊“性能卓越”. February. 20, 2025 07:56. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 空軍參謀總長李英洙（音）親自乘坐韓國空軍將從2026年開始實戰部署的韓國型超音速戰鬥機KF-21進行了試飛。這是自2022年7月19日KF-21試制1號機首次成功飛行以來，空軍參謀總長首次乘坐該戰鬥機。這被解釋為是宣告開發已接近尾聲的活動。 據空軍19日透露，李總長當天從慶南泗川空軍基地乘坐KF-21試制4號機起飛，在南海岸上空進行了1個小時左右的試飛。李總長坐在戰鬥機後座，從2023年開始進行KF-21試飛的禹洪均少校坐在前座駕駛了戰鬥機。空軍方面表示，除試飛員外，李總長是乘坐KF-21的第壹人。 李總長乘坐的KF-21在南海岸約4500米的高空以超1000公裏的時速飛行。在飛行過程中，兩架空軍主力戰鬥機KF-16也壹同編隊飛行，驗證了與其他機種的戰術運用能力。李總長在確認起到戰鬥機眼睛作用的核心裝備AESA（能動相位排列）雷達的準確性和掌握戰場情況的能力等性能的同時，還檢查了戰鬥機穩定的空中作戰執行能力。 李總長曾駕駛過F-5、F-16、F-15K等空軍主力機型，飛行時間超過2800小時，在飛行後他表示：“在空中親自檢查了大韓民國制造的戰鬥機的卓越性能，產生了熱烈的感慨。我很羨慕用KF-21守護大韓民國的後輩們。”接著，他強調說：“我確信，不僅是力量和機動性，在抗戰裝備、武裝能力方面，可以與世界頂級戰鬥機並駕齊驅”，“KF-21將作為進壹步提高K國防產業價值的名牌戰鬥機而聲名遠揚。” 此前，KF-21曾於2023年5月15日被判定為暫時適合戰鬥用。去年6月25日迎來6•25戰爭74周年，防衛事業廳和韓國航空宇宙產業公司（KAI）簽訂了批量生產20架KF-21的合同。目前，6架試制機正在進行為開發完成的試飛。

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