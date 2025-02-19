辛納藥檢陽性受到“不痛不癢的處罰”引發爭議. February. 19, 2025 07:53. by 金正勛記者 hun@donga.com. 因違禁藥物陽性反應而被禁賽3個月的男子網球世界排名第1位的揚尼克•辛納（24歲•意大利•照片）的“不痛不癢的處罰”爭議愈演愈烈。也就是說，與對同壹藥物呈陽性反應的其他選手相比，懲戒時間太短。 美聯社（AP）18日報道稱，“西班牙花樣滑冰選手勞拉•巴凱洛（23歲•女）與辛納壹樣，出現了‘氯司替勃（clostebol•具有與睪酮相似的化學成分）’陽性反應，但受到了世界反興奮劑機構（WADA）6年禁賽的處罰”，“西班牙媒體正在關註巴凱洛受到的長期禁賽措施。” 在2022年北京冬奧會時采集的樣本中檢測出陽性的巴凱洛直到2028年2月才能結束處罰。相反，辛納的處罰將於今年5月4日結束，因此可以正常參加本賽季第二場大滿貫賽事法國網球公開賽（5月25日開幕）。 WADA解釋說，辛納和巴凱洛的情況不同。WADA表示，“巴凱洛與辛納不同，沒能明確說明氯司替勃進入本人身體的情況”，“選手本人已經接受了處罰。否則將向國際體育仲裁法庭（CAS）提起訴訟。”辛納解釋說：“物理治療師在自己手指治療中使用的噴霧中含有氯司替勃成分，在按摩我身體的過程中，相關成分進入了我的身體。” 對此，巴凱洛主張說：“塗上壹般用於治療皮膚傷口的面霜後，檢測出了微量的氯司替勃成分”，“這是意味著我選手生涯結束的不均衡的制裁，也是系統失敗的明確事例。”

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