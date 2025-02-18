權寧世：“尹錫悅下野是不對的……向尹錫悅建議過小心油管博主”. February. 18, 2025 08:05. by 崔惠? herstory@donga.com. 國民力量黨緊急對策委員會委員長權寧世17日就尹錫悅總統在憲法法院作出彈劾案裁決之前主動下臺等決定本人去留的可能性表示：“現實中沒有考慮。這不是正確的方法。” 權寧世當天在首爾中市區韓國新聞中心舉行的寬勛俱樂部邀請討論會上表示：“拋開（彈劾案審判期間）下野在法律上是否可行的問題，如果下臺，就能平息所有問題嗎? 我不這麽認為。” 權寧世就12月3日緊急戒嚴表示：“明顯是錯誤的。我認為這是過度的措施。”他強調：“即使考慮到共同民主黨的無道行為，用緊急戒嚴來應對也是不正確的態度。”他還說：“向國會派遣（兵力）是有點問題的。既然賦予國會（戒嚴）解除權，那麽限制國會活動是有問題的。” 在討論會上，有人提出：“尹總統說，‘傳統媒體過於偏向。看看油管上整理好的內容吧！’他的想法變得堅定的期間，執政黨都做了什麽？”對此，權寧世提到了油管的算法問題，並解釋說：“我強調過，油管的內容有片面制作的部分，所以要小心，實際上也和總統說過幾次。我還說過‘請看傳統媒體’這樣的話。” 不過，對於只有18名國民力量黨議員參與要求解除緊急戒嚴的國會決議一事，權寧世表示：“即使我在國會現場，也不會參與表決。我認為如果是執政黨，就應該聽取有責任的人的話。一味地從事與在野黨同樣的行動，這不是執政黨應該做的事情。”他還說：“前代表韓東勛應該只有和我一樣的信息，這樣就立馬說‘違憲和違法’，我想這部分是有點操之過急了。” 此外，36名國民力量黨議員當天訪問憲法法院進行抗議，抨擊稱：“對街頭雜犯的判決也不會像在閃電上烤豆子一樣迅速。憲法法院好像已經定好了結論，無條件地往前挺進。”

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