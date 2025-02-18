跆拳道“帥魅女”吳惠利“努力過就可以了”[李憲宰的人生本壘打]. February. 18, 2025 08:04. . 在奧運會等國際大賽上未能獲得獎牌的選手很少受到稱贊。零獎牌選手的教練更不會受到關註。韓國體育大學教授吳惠利（37歲•人名音譯下同）是為數不多的成功完成這壹艱難任務的人。吳教授是去年參加巴黎奧運會跆拳道男子80公斤級比賽的徐建宇（22歲）的專職教練。在16強賽上，徐建宇因裁判的誤判而面臨失敗危機，吳教授立即跑上賽場，推翻了判罰。在徐建宇戲劇性地反敗為勝時撫摸著他的頭，在4強賽上敗北、無緣獎牌時，她流下了眼淚。有時像老虎，有時像媽媽，很多人稱她“帥魅女”。 奧運會結束後回到學校的吳教授笑著說：“在作為選手參加的2016年裏約熱內盧奧運會上獲得金牌時，沒有多少人認出我。但是去年巴黎奧運會後，主動打招呼的人越來越多。” 在裏約奧運會上，她在第3次參加的奧運會上終於拿到了金牌。當時年僅28歲，是歷屆韓國跆拳道最高齡的奧運會金牌得主。那麽辛苦地拿到了金牌，她也沒有哭。 但是在巴黎奧運會上，看著弟子不停地流淚。她說：“壹起運動的事情像全景壹樣閃過。要是不努力就不會哭了。充滿了歉意和後悔。” 吳教授是壹名“毒師”。繼淩晨、上午、下午之後，夜間也安排了訓練。雖然其他選手早早就被淘汰出局，但徐建宇卻不同。她說：“我對他真的給訓練強度，也很狠心。但是建宇在如此艱苦的訓練結束後，還要求再多練30分鐘，他就是這樣的壹名選手。” 訓練的亮點是每周壹上午進行的“循環訓練”。利用數十公斤的鐵餅進行1分鐘的肌肉運動後，全速奔跑2分鐘是壹組。這個做3組的話，雖然只需要9分鐘，但是效果非常好。吳教授說：“剛開始流了很多汗，但不知從什麽時候開始汗就停止了。頭暈腦脹。”之後直接進行自行車運動，全力奔跑15秒，休息45秒，反復進行10次。雖然全部加起來還不到30分鐘，但可以培養肌肉力量和心肺持久力。 吳教授本人此前也因這種訓練收到過很好的效果。在選手時期，她的基本體力較弱。運動神經也不是很好。但在韓國體育大學教授鄭光采的指導下，她戰勝了“地獄式訓練”，最終登上了世界頂峰。她說：“上大學時，跑步總是倒數第壹。但是在殘酷的奔跑過程中，不知從什麽時候開始克服了”，“體力變好了，技術也跟著變好了。雖然我很晚才成功，但希望弟子們能盡快嘗到成功的滋味。” 面對下個月的國家隊選拔賽，她正在認真指導選手。上午、下午、夜間運動，周末也各進行壹個時間段的訓練。每周訓練7天的吳教授表示：“比起人好的老師，我更想成為幫助學生實現夢想的人。即使不是金牌，也會對其今後的人生有所幫助。”

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