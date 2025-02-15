圍繞“重大決心”，再次出現“尹錫悅下野”說……尹方：“完全不考慮”. February. 15, 2025 07:20. by 黃亨俊記者、古道藝記者 constant25@donga.com、yea@donga.com. 尹錫悅總統的律師團對憲法法院的總統彈劾案審判表示不滿，提出了“重大決心”，政界部分人士由此提出了“尹錫悅下野”的可能性。盡管尹錫悅方面明確表示“不考慮下野”，但朝野卻做出了同床異夢式的解釋。 尹錫悅律師團相關人士14日在與《東亞日報》的通話中表示，“下野說太不像話了。雖然正在考慮包括律師團集體辭職在內的兩三種方案，但沒有考慮下臺的可能性”，駁斥了下野的可能性。尹錫悅方面就“下野說”表示：“這是討厭總統彈劾審判被駁回、尹總統復職的勢力搞的輿論戰。”此前，尹錫悅方面的律師尹甲根在前一天（13日）的彈劾審判第8次辯論中對駁回證人申請等表示抗議，並表示：“如果繼續像現在這樣審理下去，只能作出重大決定。”對此，有人分析說，這是可能是想通過律師團集體辭職，推遲憲法法院的宣判日程。 對此，共同民主黨反對稱：“休想使用‘下野’的小伎倆。”該黨首席最高委員金民錫當天在最高委員會議上表示：“（尹總統方面的）重大決心是什麽，難道是要下臺嗎? 為了延長享受萬分之一的前任禮遇的下野伎倆，想都不要想。”該黨最高委員全賢姬也針對尹錫悅主張：“就算內亂首腦尹錫悅選擇主動辭職的小伎倆，彈劾審判也應該繼續進行。被停職的總統無權辭職。” 但是，執政黨內部私下裏謹慎地主張，有必要讓尹錫悅下臺。因為不論憲法法院贊成罷免還是駁回彈劾，今後國家分裂等混亂擴大的可能性都很大，因此，尹錫悅應在憲法法院宣判之前以宣布下野的方式阻止分裂，尋找政治解決方法。有人還認為，即使彈劾被駁回，尹錫悅也難以恢復國政領導能力，因此應通過下臺為執政黨大選候選人鋪平道路。 這一主張包含著想要在提前大選中占據更有利地形的想法。如果尹錫悅下野，可以把日益擴大的同情輿論和反李在明情緒等吸收為對執政黨候選人的支持，將成為阻止政權交替的突破口。執政黨相關人士表示：“如果尹總統宣布下臺，不僅對尹總統的同情輿論，反對彈劾的輿論也會高漲。”

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