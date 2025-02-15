海外公共投資失敗事例屢見不鮮，耐得住才能打開新市場. February. 15, 2025 07:19. . 位於菲律賓馬尼拉東北方向58公裏的昂蓋大坝。該水坝供應馬尼拉壹帶98%的自來水，還生產可供約70萬人使用的電力。1967年日本竣工的該設施，菲律賓政府根據2010年公共基礎設施民營化政策進行了國際競爭招標，韓國水資源公社中標。這是菲律賓向外國投資者出售多功能水坝設施的第壹個事例，也是韓國收購海外水電站運營權的第壹個事例。但是外國企業確保大型公共基礎設施的運營權後，在菲律賓內部引起了爭議，2014年水資源公社只確保了40%的股份，剩下的60%轉讓給了以啤酒企業著稱的生力集團（San Miguel）。 竣工後的半個世紀裏，沒有進行特別設施改善的昂蓋大坝非常陳舊。由於采用模擬技術建造，發電量也無法達到最大值。水資源公社推進了設施改善事業。2021年金融圈開始借發電設備現代化所需的錢更換發電機。雖然9臺發電機中只更換了6臺，但發電量超過了以前的發電量。以電力銷售單價高的時間段為中心，提高了發電效率，解決了不發電而直接流過的“無效泄洪”問題。因為有在韓國運營水壩、凈水廠等的經驗，所以才有可能實現。2020年，昂蓋大坝發電站的銷售額僅為319億韓元，但去年增至547億韓元，首次盈利。 水資源公社對水力發電設施股份的投資約為1000億韓元。大坝運營權最多可保障50年，因此今後可以期待相當大的收益。再加上除了收益、股息外，還產生了附加收益。水資源公社在水力發電設施改造方面抓住了新的商機。菲律賓需要改善設施的多功能水庫就有135座。在美國、巴西、加拿大、俄羅斯、印度、挪威等需要改善設施的水力發電站泛濫的情況下，可以進軍更廣闊的市場。中國和日本也對利用政府開發援助（ODA）等海外基礎設施投資虎視眈眈。 事實上，海外公共基礎設施投資失敗的事例屢見不鮮。另外，大部分項目都是長期投資才能獲得收益，因此回收時間較長。在每年的國政監查中，也經常受到“這與事業初期描繪的玫瑰色未來形成了鮮明的對比。國有企業在海外事業上花錢如流水”的批評。昂蓋大坝不僅沒有分紅，還出現了數年的運營赤字。海外資源投資時，在進行事業時，因為很難保證經濟性，所以也有不少失敗的事例。 但是，只有克服這種情況，才能打開新的市場。水資源公社並不是從壹開始就對水力發電改造事業感興趣。國內水資源市場達到飽和狀態後，開始試探進軍海外市場，並於2000年代末推進在巴基斯坦建設大坝。但是從獲得許可到招商引資、建設、運營，花費了太多時間。重新尋找現實性的對策後，接觸到了水力發電改造的新市場。 水資源公社最近向被推進為“第二個馬尼拉”的新城市“新克拉克”的上下水道事業發出了挑戰書。新克拉克的目標是面積94.5平方公裏，人口120萬人。期待再次傳來新的捷報。

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