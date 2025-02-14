朝鮮拆除“最後的韓國資產”金剛山離散家屬會面所. February. 14, 2025 07:44. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 經確認，朝鮮正在拆除金剛山旅遊區內的韓國政府設施——離散家屬會面所。會面所竣工於2008年，舉行過5次離散家屬相逢活動，目前是韓國政府留在金剛山的最後資產。 據統一部13日透露，朝鮮從去年底開始拆除會面所。據悉，朝鮮最近正在拆除會面所主樓頂層瞭望臺和建築物外墻、瓷磚，以及主樓兩側兩處附屬建築物的墻體。 會面所是根據2003年南北紅十字會談協議建設的，共投資550億韓元，是地下1層、地上12層的大型建築。由於遊客朴旺子遭槍擊事件等原因，會面所竣工初期沒有使用，從2009年到2018年共舉行了5次離散家屬相聚活動。 朝鮮國務委員長金正恩2019年10月來到金剛山時，指示“把看著就心煩的臟亂不堪的韓方設施全部拆除”，隨後，朝方一直在進行拆除旅遊區內韓方建築的工作。從新冠疫情趨於緩和的2022年開始，朝方正式拆除了現代峨山擁有的海金剛酒店和金剛山文化會館等。據悉，朝方還將對旅遊區內的高爾夫球場、生活館等企業擁有的資產進行拆除。據悉，2019年當時金正恩指示取消韓方設施、建立“新的文化旅遊區”，但目前還沒有朝鮮在旅遊區內建立新設施的動向。 韓國統一部發言人具炳三在當天的聲明中表示：“這是踐踏離散家屬願望的反人道主義行為，是對韓國國有財產的重大侵害行為。將研究法律措施、與國際社會合作等必要措施。”

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