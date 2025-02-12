俄羅斯歸化選手阿瓦庫莫娃向韓國獻上冬季兩項歷史首金. February. 12, 2025 07:48. by 姜泓求 windup@donga.com. 2018年平昌冬奧會前夕，東道主韓國接納了18名入籍選手。其中，至今為止唯壹入選國家隊的葉卡捷琳娜•阿瓦庫莫娃（35歲）在韓國冬季兩項歷史上首次摘得亞冬會金牌。 俄羅斯出身的“藍眼睛國家代表”阿瓦庫莫娃11日在中國亞布力滑雪度假村舉行的2025哈爾濱冬季亞運會冬季兩項女子7.5公裏短距離比賽中，以22分45秒4的成績率先沖過終點線。這是韓國代表團在本屆亞冬會上獲得的第12枚金牌。憑借阿瓦庫莫娃的金牌，韓國代表團超額完成了本屆亞冬會前制定的11枚金牌的目標。 越野滑雪和射擊相結合的冬季兩項對於“冰上強國”韓國來說是個不毛之地。在本屆亞冬會阿瓦庫莫娃摘得首枚金牌之前，韓國在該項目上的亞冬會歷史最好成績是在2003青森大會男子接力賽上獲得的銀牌。歷屆冬季亞運會上，也只獲得1枚銀牌和5枚銅牌。 在冬季兩項強國俄羅斯，曾被選為青少年國家代表的阿瓦庫莫娃之所以願意歸化加入韓國代表隊，是為了實現參加冬奧會的夢想。2016年通過特別入籍獲得韓國國籍的阿瓦庫莫娃在2018年平昌冬奧會女子15公裏個人項目中排名第16位，刷新了韓國女子選手在該項目的最高排名。平昌冬奧會後，她曾因難以適應韓國生活而離開國家隊，但後來又回到國家隊，參加了2022北京冬奧會。她是平昌冬奧會入籍選手中唯壹踏上此次哈爾濱舞臺的選手。 首次參加亞冬會的阿瓦庫莫娃雖然被預測有可能獲獎，但並未成為金牌的有力爭奪者。因為本次大賽沒有舉行阿瓦庫莫娃的主要項目個人賽，只有短距離和接力賽。個人賽中有4次射擊，如果運動員子彈脫靶，每次將加罰1分鐘時間，而短距離賽則只射擊2次，每次脫靶需加滑150米。 當天壹直領先到2.4公裏的阿瓦庫莫娃在比賽中途徘徊在第2~4位，展開了激烈的獎牌競爭。在6公裏區間段落後中國選手唐佳琳（34歲）1.4秒排在第2位的阿瓦庫莫娃在最後關頭加快了速度，以最領先的成績結束了比賽。領先排名第二的中國選手孟繁棋2.4秒。阿瓦庫莫娃賽後表示：“訓練時壹切都很平凡，但在比賽之前既緊張又擔心。賽道非常有挑戰性。” 獲得韓國冬季兩項歷史首枚金牌的阿瓦庫莫娃將於13日在女子接力賽（4X6公裏）上與隊友們壹起再次向金牌發起沖擊。來自日本的入籍選手阿部莉和（26歲）排在第10位，高恩貞（29歲）和鄭珠美（28歲）分別排在第11位和第14位。

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