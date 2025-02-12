好麗友成立後營業利潤首次突破5000億韓元，“海外業績良好”. February. 12, 2025 07:47. by 李敏娥記者 omg@donga.com. 好麗友11日表示，以合並為準，去年的銷售額和營業利潤分別為3.1043萬億韓元和5436億韓元，分別比前壹年增加了6.6%和10.4%。這是好麗友公司成立以來首次年銷售額超過3萬億韓元，營業利潤超過5000億韓元。 這樣的業績得益於中國和越南法人的增長勢頭。去年，韓國法人銷售額增加2.6%，達到1.0976萬億韓元，營業利潤增加5.7%，達到1785億韓元。中國法人隨著零食店和散裝市場等增長渠道的銷售增加，銷售額增加7.7%，達到1.2701萬億韓元，營業利潤增加10.4%，達到了2439億韓元。越南法人借助禮品用派和大米餅幹（An）等人氣，銷售額和營業利潤分別增加8.2%和14.4%，分別達到了5145億韓元和1001億韓元。 好麗友在這期間的當期凈利潤為5332億韓元，創下了歷史最高業績，成功的收購合並（M&A）合約產生了影響。去年1月15日簽訂收購合同時，根據合同金額和3月29日收購當天股價差異的股票價值評價差價1437億韓元反映在了營業利潤上。 好麗友將事業公司的每股股息從原來的1250韓元增至2500韓元。好麗友相關人士表示：“還將擴大對美國、澳大利亞、歐洲等的出口。”

한국어