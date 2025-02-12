8歲的荷娜，在沒有照顧專職人員交接的情況下獨自走出教室時遭遇不幸. February. 12, 2025 07:46. by 大田=李政勛記者 jh89@donga.com. 10日，在大田某小學發生了教師殺害小學生的事件，加害教師多次做出異常行為，事件發生之前教育當局曾到學校進行調查，但最終未能阻止事件的發生。死者金荷娜（音譯•8歲）的家人公開了孩子的名字和照片，並敦促進行嚴格的調查和修改相關法律。 11日，據警方和教育廳透露，加害教師A某（48歲•女）去年12月以憂郁癥為由申請了6個月的暫時停職，但21天後提交了“可以過日常生活”的醫生診斷書，並復職。但據悉，在事件發生幾天前的2月5日，她破壞了校內的器物，6日對獨自在教室裏的自己搭話的同事施暴。 因此，學校方面雖然考慮過再休職勸告，但只是口頭向教育廳等咨詢，沒有采取任何措施。事件發生當天的10日上午，教育廳派遣的學監還前往學校進行了現場調查。據悉，學監建議利用A某的年假和病假。 經確認，荷娜在事發當天下午離開照顧教室，獨自去了校門。沒有照顧專職人員同行。加害者誘騙獨自走出教室的荷娜說“給妳書”，之後犯下了罪行。 有人指出，雖然有過多次防止荷娜死亡的機會，但由於教育當局的消極應對，事件才發生了。也有人批評說，學校的照顧系統出現了漏洞。也就是說，照顧專職人員必須親自將低年級孩子移交給領隊，但卻違反了標準。教育廳表示，將確認問題並討論對策。11日，荷娜的父親說，“雖然荷娜變成了天上的星星，但為了不讓第二個荷娜出現，請遮掩責任人，制定《荷娜法》。”警方正在調查案發當天自殘後正在恢復中的A某的犯罪動機等。

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