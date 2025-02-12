“實體優秀的人工智能”人形機器人襲來. February. 12, 2025 07:45. . 1984年上映的詹姆斯·卡梅倫導演的科幻電影《終結者》中，出現了無情的人形機器人“T-800”。這是未來人工智能電腦“天網”引發核戰爭，為了改變過去，徹底扼殺人類，將T-800送入時間機器而開始的故事。 健美運動員出身的演員阿諾德·施瓦辛格飾演的終結者的實體完美得讓人害怕。擁有肌肉身材、身穿皮夾克、戴著墨鏡的機器人竟然比人類更有魅力。雖然是電影中的故事，但這樣制作的T-800乘坐時光機器是在2029年。也就是說，現在只剩下4年時間了。 在不久的將來，可能會遇到以終結者相同水平體能武裝的人形機器人。因為可怕的破壞性人工智能革新正在從數碼擴散到實體領域。上個月在美國拉斯維加斯舉行的“CES 2025”主題演講中，英偉達首席執行官（CEO）黃仁勛表示，“機器人的聊天GPT時刻即將到來”，宣布“實體人工智能”時代已經到來。 實體人工智能是識別物理世界，自主判斷，在實際環境中使用的人工智能技術，將搭載在人形機器人或無人駕駛汽車等實物硬件上。原本只具備與人類相似的外觀、只能走路或進行有限作業的人形機器人，可以通過實體人工智能與外部溝通，生成、積累、學習數據，實現自我進化。 人形機器人已經滲透到各種產業現場。特別是特斯拉和寶馬等全球整車企業，在汽車零部件選擇、運輸、檢查的生產線上投入了人形機器人。特斯拉去年5月向工廠示範投入了兩輛自主開發的“擎天柱”，今年決定最多生產1萬輛。另外，目標是每年將生產量增加10倍，明年每月生產1萬輛，2027年每月生產10萬輛。這意味著，從2年後開始，數百萬臺的生產人形機器人軍團可以占領勞動市場。 特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克在1月份的業績發表會議上評價說：“在擎天柱年產量超過100萬輛的時候，每輛車的制造成本將降至2萬美元（約2900萬韓元）以下。擎天柱事業具有超過10萬億美元的銷售潛力。” 最近因低成本人工智能模型“深度求索”給全世界帶來沖擊的中國，在人形機器人領域也迎來了“宇樹時刻”。中國機器人企業宇樹（Unitree）推出的最新機型“G1”雖然只有1.6萬美元，但能以每秒2米的速度行駛，還可以進行焊接或平底鍋翻轉等高難度作業。上個月中國中央電視臺主辦的春節慶祝秀上，16臺舊型號“H1”和16名舞蹈演員一起進行了聯合演出，一時成為話題。 數年後，美國和中國的人形機器人軍團最先就業的地方有可能是韓國。這是因為，韓國雖然實現了以制造業為中心的產業化，但由於急速的低生育、高齡化，勞動力不足比任何地方都嚴重。那時，韓國制造的機器人和技術能否防禦實體更佳的外國產人形機器人的入侵呢?

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