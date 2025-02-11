“關稅炸彈”迫在眉睫……韓國政府：“正在協調崔相穆-特朗普通話”. February. 11, 2025 10:44. by 世宗=金秀賢記者、金賢民記者 newsoo@donga.com. 韓國政府表示，正在協調代行總統職權的副總理兼企劃財政部長崔相穆與美國總統特朗普之間的通話日程。繼普遍關稅、相互關稅之後，特朗普又宣布征收鋼鐵關稅，因此有人指出有必要進行韓美首腦級外交，韓國政府隨即表示正在協調日程。 企劃財政部發言人姜英奎10日在例行記者會上表示：“已經通過外交部（向白宮方面）提出邀約，據我所知，對方（美國）會根據情況來聯系。” 在特朗普第一個任期的2017年，他在就職約10天後與代行總統職權的國務總理黃教安通了電話，並當場要求就韓美自由貿易協定重新進行談判。雖然同樣是代行權限體制，但當時是在日本之前先接觸了韓國。 不過，有分析認為，在特朗普政府第二期，包括韓美自貿協定在內的韓美貿易問題是“次要”議題，因此與韓國的首腦級通話被推遲。特朗普就任後，首先采取了向加拿大、墨西哥和中國施壓的舉措。 此外，面對特朗普政府接連以關稅打頭的貿易戰，崔相穆當天在政府首爾大樓舉行對外經濟懸案座談會，討論了對鋼鐵、鋁征收25%關稅的相關對策。據悉，韓國政府討論了分別針對各種關稅征收方案的“分階段應對計劃”。 產業通商資源部當天也由通商次官助理朴鍾元主持，與韓國鋼鐵協會及主要出口企業負責人壹起舉行了評估會議。朴鍾元當天表示：“正在全力啟動可以動員的所有網絡，掌握美方措施相關的具體內容。為了最大限度地減少對韓國企業的影響，將與業界緊密合作。” 韓國通過2018年韓美自貿協定重新談判，一直把對美鋼鐵出口零關稅配額設定為263萬噸。有人指出，如果特朗普想就零關稅配額量對韓國產鋼鐵征收25%的關稅，最終需要應對重新談判韓美自貿協定等多種情況。

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