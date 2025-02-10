麗水海域139吨級漁船沈沒，4人死亡，6人失蹤. February. 10, 2025 07:29. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 在麗水前海作業的139吨級漁船9日因天氣惡化沈沒，造成4名船員死亡，6人失蹤。 據全南麗水海警透露，當天淩晨1時41分，在麗水市三山面下白島東側17公裏的海上，139吨級釜山籍第22西京號從雷達上消失。該漁船於前壹天下午12時55分從釜山甘川港出發，正在往新安郡黑山島海域航行。事故發生時船上共有14人，其中韓國船員8人，外籍船員6人。 事故發生後，海警立即展開救援及搜索工作，但截至9日，船長金某（66歲）等4名船員死亡，張某（66歲）等其他6名船員（包括2名外國人）失蹤。深夜在冰塊般的大海上依靠救生筏支撐的4名外籍船員被海警救出後正在接受治療。在搜索過程中，麗水海警516艦上搭載的5吨級救助艇因海浪太大而傾覆，但乘坐的海警們沒有受傷。幸存的外籍船員中有2人向海警陳述稱，“船體被強風、海浪掀翻了。感覺船停了下來，船搖晃得很厲害，向左傾斜，在翻船之前跳進了海裏。” 政府當天根據漁船事故危機應對指南，發布了危機警報4個階段中最高的“嚴重”階段，並啟動了行政安全部對策支援本部。去年國內漁船事故增加等，對沈沒、顛覆的擔憂正在加大。據海洋水產部透露，去年因漁船傾覆而死亡、失蹤的人數共達119人，比上壹年（78人）增加了52.6%。這是自2014年歲月號慘案發生以來的最高值，自2017年以後時隔7年死亡、失蹤者再次超過100人。

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