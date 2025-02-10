趙周完在SNS上傳首個帖子，微軟CEO留言稱“期待AI合作”. February. 10, 2025 07:28. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. 微軟（MS）首席執行官（CEO）薩蒂亞•納德拉前往最近開設的LG電子代表理事趙周完（照片）的社交媒體賬號，表現出了對人工智能（AI）事業合作的期待。隨著與微軟加強合作，LG電子作為新事業模式集中培養的AI等企業間交易（B2B）有望得到更大的力量。 9日，據趙代表Linkedin透露，納德拉CEO最近在趙代表的帖子下留言稱“期待共同創造的AI的未來”。趙代表上傳的帖子是與LG電子和微軟1月初在美國拉斯維加斯家電博覽會“CES 2025”上發表的夥伴關系相關的內容。趙代表在納德拉CEO的留言中再次留言，回應稱“對我們的夥伴關系及其驚人的潛力充滿期待”。 LG電子和微軟宣布，將在CES 2025上建立旨在提高AI的戰略夥伴關系。具體合作方式為，LG電子將家、車輛、商用空間等多種空間商用化的產品相關數據與微軟的AI技術相結合，開發AI助手等。在數據中心領域，還提出了利用LG電子擁有的超大型制冷技術“Chiller（低溫復疊制冷技術）”，支援微軟構建的新壹代AI數據中心的計劃。 趙代表的Linkedin主頁於4日開通。趙代表開設網頁後上傳的第壹個帖子是與納德拉CEO溝通的文章。趙代表在相關帖子中表示：“很高興宣布與微軟的戰略夥伴關系，LG電子正在竭盡全力改善生活，創造可持續的未來。”

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