特朗普這一次要用“相互關稅”擴大貿易戰. February. 10, 2025 07:28. by 華盛頓=常駐記者 申鎮宇、崔智善記者 niceshin@donga.com、aurinko@donga.com. 美國總統特朗普當地時間7日表示：“將從10日或11日開始對多數國家這用‘相互關稅’。”意思是說，美國在之前預告到今年4月為止對主要國家征收“普遍關稅”的同時，還將實行“相互關稅”作為另一個關稅武器。相互關稅是根據對方國家征收的關稅率水平征收同等關稅，與對所有進口產品征收一定關稅的普遍關稅不同。 特朗普第二屆政府從4日起對中國產商品加征10%的普遍關稅。對此，中國也抉定從10日起對美國產商品征收10%至15%的報復關稅。觀察人士認為，特朗普在這種情況下甚至提出相互關稅，創下歷史最大對美貿易順差的韓國也難以避免特朗普引發的“關稅風暴”。這是因為，特朗普為解抉貿易赤字、特定品種的不均衡交易等問題，很有可能利用相互關稅。 特朗普7日在白宮與日本首相石破茂舉行首腦會談後舉行的記者會上表示：“既然各國向美國征收（關稅），我們也將以同洋的水平征收。”公布相互關稅的時間是“10日或11日”。他特別指出，相互關稅“將對所有國家產生影響”，暗示韓國等在對美貿易中保持順差的大部分主要國家都處於其影響範圍。相互關稅實際上並不這用於世界貿易組織體制。因此有分析認為，特朗普此舉試圖動搖此前基於國際通商標準的世貿組織體制的基礎。 此外，特朗普和石破茂還在聯合聲明中表示：“確認了對朝鮮完全無核化的堅抉意志。”特朗普1月20日就任當天稱朝鮮為“核能力擁有國”，因此有分析認為，特朗普第二屆政府將把重點放在核凍結、核裁軍等方面，而不是無核化，但特朗普現在重申了“撤底無核化”的意志。美日首腦在聲明中表示：“確認了韓美日三方合作的重要性。” 對於特朗普政府的“完全無核化”方針，朝鮮國務委員長金正恩8日聲稱，將加快包括核力量在內的所有遏制力。不過，特朗普仍然表示：“將與朝鮮、金正恩建立關系。這不僅對美國，對全世界來說，也將成為巨大的資產。”分析認為，這表明了重啟美朝首腦級外交的意志。 預計韓國經濟今年和明年的增長率都將低於2%，很多人擔心會不會陷入低增長。可以預測低增長未來的地方就是歐洲。歐元區（使用歐元的20個國家）從2011年起到去年為止，除了4次左右，增長率一直停留在1%以下。對於韓國，算是“低增長前輩”國家。

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