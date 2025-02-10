成為“超級英雄”的天才醫生的孤軍奮戰，以李國鐘為主題創作. February. 10, 2025 07:28. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 天才外傷外科專家白江赫（朱智勛飾）騎著摩托車奔馳在展開戰爭的市區。炮火紛飛，建築物瀕臨倒塌。最終江赫被導彈擊倒，但他沒有放棄。到達醫院後，拿出輸血用血液和抗生素，只是吐出了粗重的呼吸。這是迄今為止難得壹見的“超級英雄醫生”。 上月24日公開的奈飛（Netflix）電視劇《重癥外傷中心》中，江赫將展示像英雄壹樣穿梭於戰場的動作場面。與從江赫到韓國重癥外傷團隊上任的場面開始的原作網絡小說•網絡漫畫《重癥外傷中心：黃金時間》不同，為了更加強烈地展現江赫的不尋常，推出了豪爽的動作場面。 《重癥外傷中心》講述的是滯留在海外的江赫回到韓國後，為了讓重癥外傷團隊“心肺復蘇”而孤軍奮戰的故事。該劇公開後，在奈飛非英語圈TV秀部門獲得第壹名，成為了話題。 高人氣的秘訣是江赫的“英雄面貌”突出的演出。雖然原作網絡小說展現了江赫在手術上卓越的壹面，強調了天才性，但是電視劇卻將其組織得更戲劇化。觀眾們評價說“像漫畫壹樣”，得益於江赫令人難以置信的出色形象，充滿了緊張感。 例如，網絡小說中也有江赫為了救患者而從直升機上下來的場面。在網絡小說中，江赫緩慢地佩戴下降器具，細致地操作，被急救隊員評價為“順著繩索下去是常見做法”。與此相比，電視劇中江赫咧嘴笑著說“我先走了！”他穿著皮鞋在北漢山的懸崖上飛來飛去救患者，奇幻的面貌非常突出。 執導該劇的導演李道允在接受《東亞日報》的書面采訪時表示，“在重癥外傷中心，眼前有人失去生命，失去珍貴的人哭喊著”，“我希望‘英雄’的出現，能夠讓心臟怦怦跳的患者活下來。” 強調喜劇也是電視劇的特點。外科醫生“梁在元”（秋英宇飾）每次被派往危險的醫療現場時都會對江赫大喊“救命”，每當驚慌失措時都會露出搞笑的表情，給觀眾帶來爆笑。 江赫的愉快感也很誇張。自始至終刻薄的江赫自我陶醉，自命不凡的樣子就像“漫威電影宇宙”（MCU）的鋼鐵俠壹樣。失誤也裝作若無其事，江赫的“呆萌”面貌也是吸引觀眾的秘訣。 李導演說：“實際上朱智勛演員的‘口才’很好，而且非常搞笑，反而比電視劇中的江赫更像‘鋼鐵俠’”，“他神氣的模樣兒和愉快感加在壹起，努力打造（與現實）背離感較小的人物。” 與映照外傷外科的現實，但不想草率判斷的電視劇相比，原作網絡小說中處處體現著作家對醫療界現實的想法。醫生出身的李洛俊（音譯上同）作家在網絡小說中毫不掩飾地表達了“大韓民國的重癥外傷中心沒有進步的事實也不是非得宣揚的問題”、“具有使命感的醫生們即使去外傷外科也沒有人可以教”等想法。 網絡小說是以國軍大田醫院院長李國鐘為原型寫的。李作家在接受書面采訪時表示，“看到李院長拍攝的紀錄片和書籍，我感到了很多惋惜之處”，“雖然韓國是世界最好的醫療強國，但外傷外科得到的支援仍然不完善。只是過分依賴個人的使命感，並沒有改善系統。”

한국어