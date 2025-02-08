孫興慜本賽季或將再次無緣冠軍，托特納姆熱刺隊無緣英聯杯決賽. February. 08, 2025 07:35. by 金正勛記者 hun@donga.com. 孫興慜（33歲•托特納姆熱刺隊）在職業舞臺上首次奪冠的夢想再次化為泡影。 托特納姆熱刺隊7日在英國利物浦的安菲爾德球場舉行的與利物浦隊的2024~2025賽季英格蘭聯賽杯半決賽次回合比賽中以0比4慘敗於對手。上月9日在主場舉行的首回合比賽中以1比0獲勝的托特納姆熱刺隊當天只要打平就能進入決賽。但是，從當天上半場第34分鐘被科迪•加克波率先攻入壹球開始，被對手連入4球，兩回合以1比4的總比分落後對手，最終未能進入決賽。 托特納姆熱刺隊當天在利物浦26次的狂轟亂炸中僅射門5次，控球率為36%，遠遠落後於利物浦（64%）。英國廣播公司（BBC）嚴厲批評說：“熱刺隊當天輸給利物浦時可使用的單詞是‘悲慘和羞恥’。”熱刺隊隊長孫興慜當天作為左前鋒首發出場，踢滿全場，但未能阻止球隊的失敗。據足球專門統計媒體《FotMob》透露，孫興慜全場只有兩次射門，壹次命中門框範圍。 托特納姆熱刺隊因當天的失利，本賽季很有可能再次無緣冠軍獎杯。自2007~2008賽季英聯杯奪冠後，熱刺隊壹直未能捧起任何獎杯，目前在英格蘭足球超級聯賽（EPL）中排名第14位，實際上已經脫離了冠軍圈。雖然還剩下2024~2025賽季歐洲足球聯盟（UEFA）歐聯杯和英格蘭足總杯，但面對的球隊比英聯杯還要苛刻，因此前景更加暗淡。歐聯杯16強對陣表尚未確定，足總杯32強賽則將迎戰英超排名第八的阿斯頓維拉。 隨著托特納姆熱刺隊本賽季大概率再次無冠，預計2010年在漢堡（德國）首次登上職業舞臺的孫興慜也將無法獲得個人職業聯賽首個冠軍的機會。孫興慜在2015年轉會托特納姆熱刺隊，在2021~2022賽季榮登英超最佳射手寶座，但至今還沒有獲得過壹個冠軍。 本賽事衛冕冠軍、歷史最多冠軍球隊利物浦將於3月17日在英國倫敦溫布利體育場舉行的決賽上，以紐卡斯爾聯隊為對象，挑戰大賽2連冠，也是隊史第11冠。

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