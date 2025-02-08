檢察機關：文在寅前總統夫人“訪問印度-香奈兒夾克”疑惑不存在嫌疑. February. 08, 2025 07:35. by 呂根鎬記者 yeoroot@donga.com. 檢察機關對前總統文在寅的夫人金正淑訪問印度泰姬陵的外遊性出差嫌疑和法國巡訪中個人收藏香奈兒夾克嫌疑做出了“不存在嫌疑”的處理。但是，對於將特殊活動費用於購買衣服的疑惑，檢察機關將繼續進行調查。 首爾中央地方檢察廳刑事2部（部長檢察官趙雅拉）7日表示，“通過對多名相關人士的調查和掌握資料，查明了實體關系，並討論了是否違法，最終認為沒有嫌疑”，決定不予起訴。檢察機關上個月對金正淑進行了書面調查。 金正淑2018年11月訪問印度泰姬陵時，沒有與時任總統文在寅同行，但乘坐了總統專機並讓熟人搭乘，因此被以涉嫌濫用職權被舉報。政府為此追加編制了3.4億韓元預備費，對此也以涉嫌國庫損失進行了調查。 但檢方認為，金正淑訪印是正式日程，並非單純旅遊。根據空軍規定，“專機”不是“總統專機”，金正淑作為總統夫人乘坐專機是經過必要的程序後適當進行的。在編制預備費過程中也遵守了相關程序，參觀泰姬陵也是印度方面首先提議進行的正式日程。 就金正淑2018年訪問法國時穿的韓文圖案香奈兒夾克，檢察機關表示，“尚未確認個人收藏或在佩戴過程中支出青瓦臺特殊活動費等預算的情況”，反而認為，青瓦臺謝絕了香奈兒方面贈送的夾克，經過協商捐贈給了國立韓文博物館。 此外，對於通過警衛處警衛官進行個人遊泳培訓、主持企業高層管理人員午餐等濫用職權和妨礙業務的疑惑，檢察機關也作出了無嫌疑處分。不過，檢察機關計劃繼續調查金正淑把特殊活動費用於服裝費等方面的疑惑。

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