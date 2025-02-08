《太陽升起的那天》原唱宋大琯離開人世. February. 08, 2025 07:34. by 史智媛記者 4g1@donga.com. “只要努力，就沒有做不成的事情。陽光燦爛，太陽升起的那天會再次來到。”（歌曲《太陽升起的那天》） 憑借《太陽升起的那天》、《壹張車票》、《四拍》等撫慰平民悲歡的歌曲而備受喜愛的國民歌手宋大琯7日離開了人世。 享年79歲。 據遺屬方面透露，故人前壹天因狀態不佳來到首爾大學醫院急診室，但當天在接受治療的途中因心臟麻痹而死亡。經紀公司方面表示：“雖然沒有特別的基礎疾患或疾病，但突然去世了。”據悉，故人在數年前被診斷為膽道癌，但已經痊愈。 據說，故人1946年出生於全北井邑市，小時候家裏窮到剝松樹皮吃的程度。幾經波折，1967年故人以《人情味十足的大叔》出道，但經歷了近10年的無名生活。結果1975年發表的《太陽升起的那天》獲得了很高的人氣，席卷了MBC“10大最佳歌手王”、KBS“歌謠大賞”等，擺脫了悲傷。 故人在1980年放棄歌手生活，突然移民到美國。因為隨著劇場演出進入低潮期，未來變得撲朔迷離。1988年回國的他在1990年發表的《因為情》賣出了20萬張以上，華麗地回歸了歌壇。之後《壹張車票》（1992年）、《四拍》（1998年）等接連大受歡迎，與玄哲、太珍兒、雪雲道壹起被稱為“韓國演歌四大天王”。四大天王的大哥玄哲於去年7月先去世。 故人與歌手太珍兒的關系尤為親密，以獨壹無二的搭檔而聞名。太珍兒當天對《東亞日報》傷心地說：“上個月還對我說‘我很健康，弟弟妳自己註意身體’，但是突然就這樣離開，受到了很大的沖擊”，“前輩捧著，後輩抱著，大哥是歌謠界最仁慈的人。” 故人繼歌手南鎮之後，2008年至2010年還擔任了大韓歌手協會第二任會長。2009年，他指責日本練歌廳擅自使用韓國歌謠，向當地法院提出了損害賠償請求訴訟等，帶頭保護同事們的權益。2001年故人還被授予玉冠文化勛章。大眾文化評論家金憲植評價道：“1980年代是韓國演歌以明朗輕快的感覺實現中興期的時期”，“特別是故人是以溫暖的形象給很多平民帶來希望的歌手。” 2012年，故人是獨立運動家宋永根（1897~1942年）的孫子的事實被公開後，壹度成為話題。故人去年在某廣播節目中說：“爺爺的犧牲讓大韓民國得以解放，對此我感到很自豪。” 當天，歌手惠恩、電視人姜錫等眾多藝人出現在了設立靈堂的首爾大學醫院殯儀館。後輩歌手、大韓歌手協會會長李子然（音譯上同）表示：“與遺屬商議後決定以大韓民國國家歌手的身份舉行葬禮。”遺屬方面有夫人李正心和兒子鎮亨、鎮錫。出殯儀式將於9日上午11時舉行。 墓地是首爾追悼公園。

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