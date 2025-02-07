前特戰司令郭種根：“尹錫悅指示：沒滿國會法定人數，揪出來”. February. 07, 2025 08:12. by 李勝宇記者、呂根鎬記者 suwoong2@donga.com、yeoroot@donga.com. 前陸軍特戰司令郭種根作為證人出席尹錫悅總統的彈劾審判時作證稱：“12月3日緊急戒嚴當時，我從尹總統那兒聽到，‘國會內的議決法定人數好像還沒有滿。快點破門進去，把人員揪出來’。”他補充道：“我的理解是，要求揪出來的對象是‘國會議員’。”尹錫悅則反駁稱：“當時沒有使用議員這個詞。就‘人’這個詞而言，我從來沒有使用過‘人員’這個詞。” 6日在首爾市鐘路區憲法法院大審判庭舉行的尹錫悅彈劾審判第六次辯論，以對國會方面申請的郭種根和尹錫悅方面申請的特種兵707特殊任務團長金賢泰、總統經濟首席秘書朴春燮的證人審問方式進行。尹錫悅在金賢泰和證人審問中在法庭上露面，但在對郭種根的審問結束後離開了法庭。 郭種根當天陳述說：“緊急戒嚴當時，尹總統通過保密電話給我打了3次電話，其中兩次通了話。”對於“尹總統用保密電話指示，‘好像還沒有達到表決通過的法定人數。把國會議事堂裏的人帶出來’，對嗎?”的提問，他回答說：“是的。”接著，當被問到“尹總統讓妳帶出來的人是國會議員嗎?”時，他回答說：“確實如此。因為主樓裏沒有作戰要員，所以我理解（是那樣）。” 尹錫悅反駁稱：“如果是議員，就是議員，我一次也沒有使用過人員這個詞。”他還反問道：“如果我是說拉出議員，就應該商量一下再說，這是常識。不分青紅皂白地打電話指示阻止他們成為議決法定人數、把人拉出來，哪個公職社會上下級之間可能有這樣的指示?”

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