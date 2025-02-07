“逃離國內股市”隊伍越來越強大，國內股票交易規模與三年前相比減半. February. 07, 2025 08:11. by 李棟勛記者、朴賢益記者 dhlee@donga.com. “美國股市是人工智能（AI）投資的百貨商店。現在有很多既盈利又高瞻遠矚的企業。” 上班族李某（42歲）從2023年開始全身心投入到美國股市。從AI芯片企業英偉達（NVIDIA）開始，現在投資範圍擴大到雲企業甲骨文、軍工AI公司 Palantir等。 在對韓國經濟持悲觀論的情況下，國內投資者“逃離國內股市”的隊伍越來越強大。據國會政務委員會所屬共同民主黨議員金賢正6日透露，去年國內投資者在美國等海外交易規模（買入、賣出合計）為1564.19億股，比2023年（1124.35億股）增加了39.1%。相反，國內股票交易規模為6352.54億股，同期減少了13%左右。與2021年（12283.42億股）相比，減少了壹半。美國股市因新的革新企業的登場，連日刷新了歷史最高值，相反，韓國綜合股價指數在政府主導的“企業價值提升（Value-Up）”項目去年下跌了9.6%，表現不佳，投資者們大舉轉移。 專家們評價說，企業的革新差距決定了股市的競爭力。本報分析了從韓國經濟人協會那裏收到的2016~2024年韓美股市市價總額資料，結果顯示，英偉達等美國信息技術（IT）10大企業的市價總額合計增長5.6倍，而韓國10大IT企業僅增長了33.8%。漢陽大學經濟學系教授河俊京（音）擔憂表示：“如果投資者持續流失，國內股市將枯死。”

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