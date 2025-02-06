特朗普：“由美國控制加沙地區，遷走214萬名巴勒斯坦人”. February. 06, 2025 07:53. by 華盛頓=常駐記者申鎮宇、林賢錫記者 niceshin@donga.com、lhs@donga.com. 美國總統特朗普當地時間4日表示，“美國將控制並擁有因與以色列長期戰爭和封鎖而成為廢墟的巴勒斯坦加沙地帶。”他強調，美國將把約214萬名加沙居民遷移到中東其他國家，然後長期開發加沙地帶。 這與國際社會提出的讓以色列和巴勒斯坦各自作為獨立國家共存的“兩國解決方案”形成正面對立。實際上，如果相關措施得以推進，將難以避免強制遷移加沙民眾的指責，還會引發侵犯主權和種族清洗等爭議。“世界火藥庫”中東的緊張局勢也很有可能加劇。《紐約時報》擔心地說：“地緣政治的‘潘多拉盒子’打開了。” 特朗普當天與以色列總理內塔尼亞胡舉行首腦會談後在白宮舉行記者會時表示：“美國將改變新方式，而不是單純地恢復加沙地區。”特別是說到美國開發的加沙地帶將成為“中東裏維埃拉（Riviera，法國南部和意大利的地中海沿岸休養地）’”，展現了房地產商的面貌。對於是否會向加沙地帶派遣美軍的提問，他表示：“如果有必要，我會這樣做。” 此前，特朗普曾將約旦和埃及列為加沙居民遷入的預期地區，但兩國強烈反對。其他阿拉伯國家也對特朗普的計劃持否定態度。 相反，內塔尼亞胡當天就特朗普有關加沙地帶的發言表示：“這是值得關註的提議，是在恐怖土地上打探新的未來、改變歷史的事情。” 此外，特朗普當天還就伊朗表示：“恢復了（首次執政時期的）最大施壓政策。已指示把伊朗的石油出口降至‘零’。”

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