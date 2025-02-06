“特朗普風險”現實化帶來危機，政府將緊急投入34萬億韓元以支持尖端產業. February. 06, 2025 07:52. by 世宗=宋慧美記者、世宗=金賢秀記者 1am@donga.com. 汽車、半導體等5大產業界會見了代總統、副總理兼企劃財政部長官崔相穆，吐露了“特朗普風險”現實化帶來的業界危機感。韓國政府表示，將在第壹季度（1~3月）至少投入34萬億韓元新設“尖端戰略產業基金”，以支持尖端產業。 5日，韓國政府召開了由崔代總統主持的產業競爭力強化相關部長會議，就美國特朗普政府上臺對產業界產生的影響聽取了業界的意見。企劃財政部、產業通商資源部等相關部門的長官和半導體、電池、汽車、造船、鋼鐵等主要產業協會會長等人出席了當天的會議。 據悉，五大協會在約40分鐘的時間裏吐露了特朗普二期政府上臺後帶來的困難，並敦促政府采取應對措施。因此，原定於上午10時到11時的會議時間也延長了近20分鐘。 半導體業界表示，去年韓國對美國的半導體集成電路（IC）出口占全體的7.5%（106.8億美元），擔心如果征收半導體關稅，需求將會放緩。再加上面臨“Deepseek”沖擊的美國，如果為了牽制中國人工智能（AI）而擴大出口管制，韓國也有可能受到影響。 電池業界擔心，如果美國正式對加拿大征收高額關稅，以出口美國為目的進軍加拿大的韓國企業將遭受直接打擊。報道稱，正在研究能否將在加拿大生產的電池出口到美國以外的國家，LG、SK、三星等3家電池公司共同制作傳單等，正在摸索對美Out-Reach（對外接觸支援活動）等苦肉計。 汽車業界也以韓國GM對美國出口的依賴度達到90%為由，表示壹直將韓國作為出口基地的汽車企業可能會受到打擊。鋼鐵業界擔心，如果向韓國賦予的年均263萬噸左右的零關稅配額減少，預計對美國當地三星、現代汽車、起亞等企業的原材料供應將出現問題。 迫切需要政府支援的要求也紛至踏來。半導體業界表示，應盡快處理包括52小時工作制適用除外在內的《半導體特別法》，汽車業界應制定刺激內需的對策，以便企業避開關稅炸彈回到國內。 政府表示將研究業界的要求事項，並表示將在第壹季度內在韓國產業銀行新設支援電池、生物等尖端戰略事業的基金。至少要建立34萬億韓元規模的基金。政府相關人士表示：“考慮到各種可能性，正在研究財源對策。如果投入財政，也有可能列入追加更正預算。”

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