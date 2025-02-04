特朗普和李在明的差異. February. 04, 2025 08:20. . 共同民主黨代表李在明兩個月前接受美國媒體采訪時介紹說，“有人說我像‘韓國的特朗普’”，稱自己是‘現實主義者’”。也就是說，他是不會極端偏向政派的實用主義者。美國總統特朗普和李在明雖然都有強硬的支持層和司法風險，這一點相似，但看待經濟的現實感，相比相似之處，更多的是不同之處。 特朗普和李在明都重視人工智能等尖端技術的投資，但接近方法不同。李在明在新年記者會上表示，“人工智能時代的基本生活得到保障，是不可避免的歷史潮流”，將人工智能取代工作崗位作為既定事實，沒有放棄對基本收入的迷戀。特朗普關註挑戰美國的中國現實威脅，將人工智能尖端技術視為關乎產業和國家安全的霸權競爭框架。這種觀點的差異表現在結果上。 特朗普在就任第一天簽署行政命令，指示制定180天內確保美國人工智能優勢的行動計劃，並揮舞著禁止向中國出口尖端人工智能半導體的鞭子。他還出席了開放人工智能、甲骨文、軟銀投資5000億美元為確保人工智能基礎設施的“星際之門”項目的宣布。為了擴大人工智能數據中心的投資，他還承諾支援確保電力。 人工智能世界最強國也迫在眉睫，韓國卻只是話說得熱鬧。投資大耗電量人工智能基礎設施所需的電網擴充特別法、高放射性廢棄物特別法等，尚未越過李在明領導的共同民主黨是多數黨的國會門檻。如果對人工智能投資有誠意，就不能這樣拖延時間。 李在明雖然表示“企業應該帶頭，國家支持，重新開啟增長之路”，但“民間主導、政府支援”的口號只不過是10多年來政府政策、政治家公約中經常出現的口號。相反，李在明呼叫金融公司首席執行官或表示“應該革新非正常的支配經營結構”，認為政府介入是理所當然的。共同民主黨正在推進包含企業擔心“可能會受到投機資本的攻擊”的理事忠於股東義務等的商法修訂案。 特朗普讓美國大科技首席執行官們坐在世界矚目的就職儀式上，為他們加油助威。中國人工智能創業公司“深度求索（Deepseek）”公開了擁有以十分之一的投資和人力與聊天GPT相媲美的推論能力的R1時，特朗普表示，“（深度求索的AI）看起來比美國產品更快、更便宜”，向美國企業施壓。特朗普的方式是，牽制競爭對手中國，但不無視技術，推拉本國企業，引導競爭和革新。 此前，雖然出現了“747增長”“共同增長”“創造經濟”“包容性增長”“收入主導增長”“公正增長”等接近政治口號的“拼湊增長論”，但沒有任何一個能夠讓韓國經濟從低增長泥潭中抽身而出。“不管是黑貓還是白貓，只要抓好老鼠就是好貓”，李在明強調：“分享成長的機會和結果的公平成長才是能夠實現的緩解兩極化和持續成長的道路。”公正增長是國民力量黨議員安哲秀10年前提出的口號。在擔心低於2%低增長的情況下，分享增長機會和結果的“增長論”近乎理想。 特朗普之所以在兩次大選中獲勝，是因為深入民生的美國優先主義公約打動了選民的心。李在明與特朗普最大的不同之處在於，他的成長論還沒有讓人心跳加速的“辣味”。

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