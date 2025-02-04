特朗普：“接下來是歐盟”……貿易戰爭擴大，全球金融動蕩. February. 04, 2025 08:19. by 李東勛記者、洪政洙記者 dhlee@donga.com、hong@donga.com. 隨著美國總統特朗普強行展開全方位的“關稅戰爭”，全球股市一片漆黑。隨著半導體、汽車等出口相關股價暴跌，韓國綜合股指（KOSPI）下降超過2%，日本日經平均股指比前一日下降2.66%，臺灣加權指數下降3.53%。韓元兌美元的匯率也受到強美元現象的影響，一度跌至1470韓元。 3日，KOSPI指數比前一天下跌2.52%（63.42個百分點），以2453.95收盤。外國投資者僅在KOSPI就拋售超過8000億韓元，繼1月31日（拋售1.1756萬億韓元）之後，繼續出現了“恐慌性拋售”。特別是正在啟動墨西哥工廠的起亞（-5.78%）、在加拿大設有工廠的LG能源解決方案（-4.40%）等的跌幅較大。SK海力士（-4.17%）等被指為下一個關稅征收目標的半導體企業也受到了直接打擊。 據分析，鑒於針對美國毫無顧忌的關稅炸彈，對方國家的“回應”接連不斷等，這反映了市場擔心會發生比預想更快、規模更大的貿易戰爭的憂慮。特朗普表示，將從4日開始對加拿大和墨西哥產品征收25%的關稅，對中國產品追加征收10%的關稅，並明確表示將向歐盟征收關稅。特朗普當地時間2日表示：“歐盟不購買我們的汽車和農產品。將切實征收新的關稅。”特朗普講話後，代表歐洲的歐洲斯托克50指數期貨也暴跌3%左右。 由於擔心關稅戰爭有可能引發全球通貨膨脹，在美元走強的情況下，韓元對美元的匯率當天最高漲至（貶值）1472.5：1。日元和印度盧比等也走弱，加元暴跌至2003年以來的最低值。

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