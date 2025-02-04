孫興慜造烏龍+助攻隊友破門，幫助熱刺隊終結聯賽7輪不勝. February. 04, 2025 08:20. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 孫興慜（33歲•托特納姆熱刺隊）通過誘導對方烏龍球和助攻制勝壹球帶領托特納姆熱刺隊走出了連敗的陰影。 托特納姆熱刺隊在3日結束的2024~2025賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）第24輪客場比賽中，以2比0戰勝了布倫特福德隊。作為左前鋒首發出場的孫興慜打滿全場，參與了熱刺隊的兩粒進球。在EPL包括4連敗在內，連續7場比賽陷入無勝（1平6負）泥潭的熱刺隊時隔8場比賽再次獲勝，成功扭轉了局面。本場過後熱刺隊積27分（8勝3平13負），排在積分榜第14位。 孫興慜在上半場第29分鐘作為角球罰球手出場，幫助托特納姆熱刺隊取得了首粒進球。孫興慜用右腳踢出的球擊中門柱前的布倫特福德中場維塔利•雅內爾特（27歲）的後背，飛入球門，成為烏龍球。 孫興慜在下半場第42分鐘助攻隊友帕夫•薩爾（23歲）攻入制勝壹球。左路球員孫興慜巧妙地將球傳向奔向禁區內的薩爾，薩爾則將球推入守門員腿部縫隙成功破門得分。取得本賽季英超第7次助攻（6球）的孫興慜英超生涯共助攻69個，在歷屆EPL球員中單獨排在第17位。 英國足球媒體《足球倫敦》評價說：“幫助薩爾取得進球的孫興慜在防守方面也表現出了獻身的態度，展現了真正的主將打法是什麽。”據足球統計專門媒體《SofaScore》透露，孫興慜當天傳球成功率達到80%，並傳出了兩個關鍵傳球（轉化為射門的傳球）。雖然是前鋒，但是也勤勤懇懇地參與防守，鏟球和攔截各3次。 孫興慜在賽後通過自己的照片墻上表達了喜悅之情，“實現了我們想要的3分和無失球比賽。”他還強調，“現在為了英聯杯半決賽，必須集中所有精力。” 托特納姆熱刺隊將於7日客場挑戰英超聯賽領頭羊利物浦隊。在上月首回合比賽的主場比賽中以1比0獲勝的托特納姆熱刺隊，只要在次回合比賽中打平就能進入決賽。托特納姆熱刺隊自2008年在該大賽上奪冠後，時隔17年有望第五次登上冠軍寶座。 孫興慜將在本賽季的英聯杯杯上再次向職業生涯首個冠軍發起挑戰。2015年加盟托特納姆熱刺隊的孫興慜雖然參加了2020~2021賽季的英聯杯決賽，但最終球隊以0比1負於曼城隊，未能越過首次奪冠的門檻。當時孫興慜坐在球場上流著眼淚，看起裏十分遺憾。

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