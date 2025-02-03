滚滚而來的“巔峰韓國”警告……其解決方法大家都知道. February. 03, 2025 09:04. . 如果按時代給大韓民國加上修飾語，哪個單詞更合適呢? 20世紀60年代的韓國似乎很適合“克服青黃不接”。當時是檀君以來首次解決了國民溫飽問題。20世紀80年代是“爭取民主化”，21世紀頭十年是“信息技術革命的優等生”如何呢？落後國家韓國成功實現民主化，培養出了很多世界性的信息技術企業。 如果50年後的韓國人評價現在2020年代的韓國，會使用什麽樣的單詞呢? 雖然2020年代剛過一半，但似乎並不樂觀。生產人口遲早會減少。潛在增長率下降到了2%以下。青年們自嘲自己會成為比父母更貧窮的第一代。人工智能革命中沒有韓國企業的名字。也許後代會選擇“衰退的開始”作為2020年代韓國的修飾語。 看來這種想法不只是個人的空想。最近，韓國經濟人協會向111名商經系列教授問道：“同意‘巔峰韓國（Peak Korea）’的主張嗎?”據悉最早在日本使用的“巔峰韓國”是指現在是韓國的頂點，今後將會衰退。10人中有7人（66.7%）表示“同意”。相當多的教授都表示同意，可見韓國的衰退跡象已趨於明顯。 韓國的衰退和之後的應對是一種“開卷考試”。問題的原因和解決方案都出來了。在此次調查中，教授們認為韓國衰退的原因大致有3個。依次為△低生育高齡化導致的人口懸崖（41.8%）△缺乏增長動力（34.5%）△勞動市場僵化（10.8%）。再舉一個例子，就是中國掘起導致現有產業競爭力下降。某電子企業經營者在接受記者采訪時表示：“現在韓國不僅是電動汽車，半導體、汽車等所有產業都處於‘暫時需求停滯’狀態。中國正在跟進，對此我們沒有什麽可應對的。” 原因顯而易見，應對方案也是“開卷”。上述111名教授認為，防止衰退的方法是△促進企業設備投資及研發（34.3%）△改善規制（22.8%）△為進軍新產業消除利害矛盾（13.8%）。只要按照實際行動，就能改變走向衰退的洪流。 特別是應該把重點放在“促進研發”上。規制改善和調整利害等接近於研發的附加條件。研發投資改變產業趨勢的事情曾多次發生。1980年代後期，隨著日本企業面臨本國半導體產業共同滅亡的危機，美國成立了政府、企業、大學、研究所參與的半導體研發財團“SEMATECH（半導體制造技術戰略聯盟）”。這裏出現了英特爾的個人電腦處理器標準和高通的LTE調制解調器芯片，美國現在也成為了掌握世界半導體霸權的原動力。 最近，在彈核總統的過程中，有人主張改變韓國的政治體制。也就是說，代替履行歷史義務的5年單任制，討論實行議會內閣制等。既然要修改系統，就一起考慮我國經濟的新模式怎麽樣? 如何培養未來朝陽產業，面對面共同思考是阻止“衰退開始”的第一步。

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