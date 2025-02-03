韓國海軍創建機動艦隊司令部……“應對朝鮮導彈威脅”. February. 03, 2025 09:04. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 為應對朝鮮核武器和導彈威脅，韓國海軍1日在濟州基地成立了運用海上基礎韓國型三軸體系的核心部隊海軍機動艦隊司令部。 海軍2日表示：“機動艦隊不同於管轄東、西、南海的海軍一、二、三艦隊，是根據任務和角色在必要海域執行任務的機動部隊。” 機動艦隊司令部將運用3艘“世宗大王”級宙斯盾驅逐艦（7600噸級）和6艘“忠武公李舜臣”級驅逐艦等13艘主力艦艇，這些艦艇在朝鮮發射彈道導彈後首先通過雷達等探測並追蹤。如果8200噸級宙斯盾艦1號艦“正祖大王”艦在今年底被實戰部署，主力艦艇將增至14艘。海軍表示：“機動艦隊以優秀的作戰執行能力為基礎，在遠距離早期探測水上、水中、空中目標，並以對艦、對空、對潛、對地武裝進行打擊，是戰鬥力的象征。” 隨著朝鮮加強導彈戰鬥力等安保環境的劇變，韓國海軍從1989年起正式討論成立“戰略機動艦隊”。1996年金泳三總統批準包括機動艦隊在內的“海軍力量改善計劃”後，機動艦隊創立所需的宙斯盾艦等戰鬥力確保速度加快。2010年首先創建了7機動戰團，為創建機動艦隊做準備。 機動艦隊首任司令（少將）金仁浩（音）強調稱：“機動艦隊是在國民需要的地方，在任何地方都能保護大韓民國主權和海洋權益的部隊。在發生緊急情況時，我們將以壓倒性的戰鬥力保證其全勝。”

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